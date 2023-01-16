〈台股盤前〉虎年封關倒數 收復萬五要克服三大變數

儘管有美股多頭氣勢加持，但因台股虎年封關在即，加上今年春節休市時間長達 12 天，期間又碰上美股財報周，難免影響市場追價意願；法人指出，在史上最長休市、美股財報周與量能偏低等三大因素影響下，大盤能否順利攻克萬五關卡仍有變數。

美國通膨壓力舒緩，權王台積電 (2330-TW) 法說釋出正向展望，為台股多頭注入強心針，13 日一度大漲逾 200 點，朝萬五大關叩關，但因虎年封關在即，市場態度轉趨保守，大盤漲勢收斂但最終仍小漲收在 14824.13 點，周線連二紅。

統計從 2013 年以來近 10 年，台股在農曆春節封關當日指數收紅的機率約 7 成，但以去年牛年來說，在外資賣壓下，導致封關日小跌作收，中止過去連續五年，農曆年封關收紅紀錄。

法人認為，近期在通膨降溫、美股反彈、台積電法說正向展望等利多助陣下，17 日封關仍有機會收紅，但因日均成交量仍低於 2000 億元，在量能偏低的狀況下，多頭反攻力道相對有限。

美國通膨有感降溫，加深市場對於聯準會放緩升息步調的預期心理，目前市場多數認為，聯準會 2 月升息幅度降至 1 碼 (0.25 個百分點) 可能性大增，美放緩升息步伐有望促使資金重新回流新興市場，為股市多頭再添柴火。

但考量今年農曆新年假期，台股休市天數長達 12 天，加上期間適逢美股財報周開跑，在財報周、新年長假與量能偏低等多重因數影響下，恐壓抑投資人在封關前大幅追價的意願，封關前能否順利站上萬五仍有待觀察。

不過安聯投信則認為，儘管台股休市碰上美股財報周，但與台股連動程度較高的美股法說時間正好與農曆新年錯開，除非聯準會再度大幅升息，否則台股仍有機會逐漸回歸基本面表現。

觀察三大法人動向，外資上周買超台股 889.8 億元，創近 2 個月來單週最高買超金額，投信與自營商也同步回補，分別買超 94.03 億元、87.07 億元，三大法人合計挹注台股 1070.90 億元，單週買超金額突破千億元。