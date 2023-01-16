〈聯電法說〉去年Q4純益季減近3成、EPS 1.54元 全年每股賺7.09元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今(16)日公告去年第四季財報，稅後純益 190.68 億元，季減 29.4%，年增近 2 成，每股純益 1.54 元，去年全年稅後純益 871.98 億元，年增 56.3%，每股純益 7.09 元，獲利創新高，EPS 則寫 27 年來新高。



聯電去年第四季營收 678.36 億元，季減 10%，年增 14.78%，毛利率 42.9%，季減 4.4 個百分點，年增 3.8 個百分點，營益率 34.8%，季減 5.2 個百分點，年增 5 個百分點；稅後純益 190.68 億元，季減 29.4%，年增 19.56%，每股純益 1.54 元。

聯電去年營收 2787.05 億元，年增 30.8%，毛利率 45.1%，年增 11.3 個百分點，營益率 37.4%，年增 13.1 個百分點；稅後純益 871.98 億元，年增 56.3%，每股純益 7.09 元。

聯電共同總經理王石表示，去年第四季大部份半導體終端市場需求顯著放緩，加上整體產業庫存持續修正，晶圓出貨量較前一年同期減少 14.8%，整體產能利用率降至 90%。但由於持續優化產品組合優化，平均售價略有上升，減緩對營收的衝擊。

聯電去年受惠有利的匯率因素、22/28nm 產品組合擴充、及新增產能推升，帶動毛利率達 45%，去年 22/28 奈米製程營收年增率超過 56%，主要來自 28 奈米 OLED 顯示驅動晶片及影像訊號處理器的強勁需求。

