立榮航獲111年國內航線金翔獎 三項指標奪冠

立榮航空榮獲交通部民航局 111 年度「國內定期航線組」金翔獎殊榮，其中三項評比項目包括準點率、班表執行率和自助報到使用均拿下第一，展望 2023 年，立榮指出，兩岸航線和小三通可望逐漸恢復，國內航線也可望回到疫情前的正常營運。

立榮航空自 89 年起至今已第 9 次獲得金翔獎國內線組的榮譽，且 105 年至 111 年為四度蟬連獲獎。

立榮航網遍布全台，是國內線航班最密集的航空公司，由於長期提升、精進飛航安全及服務品質，深獲主管機關及旅客的高度認同，本次年度評比中，在「班機出發準點率」、「班表執行率」、「電子登機證或自助報到機使用率」等項目均拿下第一。

立榮董事長林志忠表示，除了營運亞洲區域和兩岸航班，也長期投入本島往返離島及花東等國內航線的空運服務，在疫情趨緩後，將積極配合各地政府旅遊振興方案，以增班或放大機型方式提高運能，滿足國人旅遊需求。

展望 2023 年，立榮認為，隨著各國陸續解封，兩岸航線和小三通可望逐漸恢復，國內航線也可望回到疫情前正常營運，除了將持續優化服務外，也會保持靈活機動的營運策略。

金翔獎是民航局為提升國籍民用航空運輸業營運與服務品質，自 1998 年起每 2 年舉辦一次的民用航空運輸業營運與服務評鑑，也是國內航空業最受矚目的獎項。