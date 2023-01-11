外資回補二線晶圓廠 大買聯電、力積電及世界共3.3萬張

台股今 (11) 日開高走低，終場量縮下跌 51 點，收在 14751 點，站穩五日線，外資也持續買超台股，並瞄準二線晶圓代工廠強力回補，如聯電為外資買超第一名，力積電、世界也獲青睞，三家合計張數就達 3.3 萬張。

三大法人今日合計買超 61.94 億元，外資持續加碼、再買 35.44 億元，為連 5 買；投信買超 9.71 億元，連 4 買；自營商也回頭買超 16.83 億元；期貨方面，外資期現貨不同調，減碼多單 4237 口，未平倉多單口數降至 5000 口。

外資買超聚焦二線晶圓廠與面板雙虎，其中，聯電張數約 2.4 萬張，已連四買，力積電也有 0.6 萬張，高居買超第五名，外資更已連七買，緯創也在傳出退出蘋果組裝業務後，獲買超 0.7 萬張，其他如友達、群創、中信金、中鴻、華航都獲青睞。

外資賣超則瞄準金控類股，包括玉山金、華南金、第一金、合庫金都入列賣超前十名，華通、遠傳、華星光與合勤控全遭減碼，並賣超元大台灣 50 達 0.4 萬張，凸顯對台股後市仍持保留態度。

投信也與外資有志一同看好聯電，大買 0.5 萬張，並獲利了結華星光，自營商則在台積電法說前，提前卡位 0.1 萬張，