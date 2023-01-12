提前押寶晶圓代工後市反彈？內外資聯袂買超聯電最多

台股加權指數今 (12) 日終場收在 14731.64 點，下跌 19.8 點，成交值縮至 1474.6 億元，三大法人連 6 買，合計買超 25.3 億元，但主要是來自內資動能，外資則是持平觀望，不過，外資和投信聯袂買超聯電最多，有逢低布局半導體族群的跡象。

三大法人今日合計在集中市場買超 25.29 億元，呈現連 6 買，其中，投信買超 18.23 億元，為連 5 買，自營商買超 7.07 億元，外資持平。

外資今日仍對部份半導體指標股和金控股相當青睞，買超聯電 2.46 萬張，其次為國泰智能電動車、中鋼、新光金和元大金均超過 7600 張，開發金 6700 餘張，台積電近 5300 張，富邦金 4100 張，精剛近 4000 張，力積電也有 3400 張。

而外資賣超前 10 大標的則分別有國泰永續高股息近 1.2 萬張，中信中國高股息 9600 張，陽明和長榮均超過 7000 張，華新 6000 張，玉山金 5800 張，第一金 5400 張，群創、華南金和遠傳均逾 4400 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別為聯電 8000 餘張，中鴻 3700 張，台泥 3000 張，大成鋼、金居、統一、台玻、上緯投控、華夏和永豐餘均超過 1000 張。

而投信賣超前 10 大標的則有光寶科、金像電和群創在 1000 張上下，保瑞 800 張，台達電 700 餘張，朋程、台康生技均達 500 張，廣積、拓凱和長榮航在 300 張之上。

元大投顧認為，若雙王法說後市場無接續新一波攻勢補量向上挺進，後續拉回震盪的可能性將大大提升，不過，近期資金逐漸轉向受惠中國疫情解封而迎來轉機的傳產、內需消費，包括水泥、塑化、造紙、鋼鐵等，隨著報價上漲，可望持續獲資金青睞。