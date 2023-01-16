〈台幣〉非美貨幣走強 升逾1角收30.268元 登近5個月新高

台北股匯今 (16) 日上演雙漲走勢，在日元、人民幣等亞幣走強帶動下，新台幣兌美元匯率一舉衝破 30.3 元關卡，盤中觸及 30.248 元，熱錢趕在封關前夕積極買超台股並匯入，新台幣匯價終場以 30.268 元作收，升值 1.19 角，創下近 5 個月以來新高，台北及元太外匯市場總成交值 14.025 億美元。

外資近來重返亞洲市場，使得美元走弱，新台幣匯率今天一度強升 1.39 角，最高衝上 30.248 元，終場升幅略收斂，以 30.268 元作收，升值 1.19 角，為去年 8 月下旬以來新高，台北外匯市場成交金額 9.52 億美元，元太外匯市場成交金額 4.505 億美元。

離岸人民幣兌美元匯價今天盤中漲破 6.7 元關口，為去年 7 月以來首見，主要因中國人行超額續作人民幣 7790 億 MLF，並未「降息」，帶動市場樂觀情緒。此外，市場預期日本央行將逐步走出超寬鬆政策，日元持續走揚。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.03%，韓元升值 0.49%，新台幣升值 0.39%，日元升值 0.31%，新加坡幣升值 0.26%，人民幣則翻貶 0.01%，歐元也貶值 0.18%。

台股今天開高走高，台積電、聯發科等電子權值股扮演領頭羊，金融股走強，生技股也成為多頭指標，但航運股賣壓偏重，加權指數終場上漲 102.88 點，收在 14927.01 點，續寫 1 個半月新高。三大法人均站在買方，合計買超 212.31 億元，其中外資買超 187 億元，累計 8 天已大買 1195 億元。