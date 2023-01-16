三大法人聯手買超台股212.31億元 外資8天累計狂買1195億元

台股今 (16) 日開高走高，台積電、聯發科等電子權值股扮演領頭羊，金融股走強，生技股表現活蹦亂跳，但航運股賣壓偏重，加權指數終場上漲 102.88 點，收在 14927.01 點，續寫 1 個半月以來新高。三大法人均站在買方，合計買超 212.31 億元，外資 8 天累計已大買 1195 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資加碼買超 187.54 億元，為連續第 8 個交易日買超，累計狂買 1195 億元；投信買超 0.86 億元，為連 7 買；自營商也買超 23.95 億元。三大法人合計買超 212.31 億元。

大型權值股串連發動攻勢，台積電力守在盤上，終場上漲 1%，收 505 元；聯發科回神強彈，重回 700 元之上，收 704 元，收復五日線；股王大立光擺脫頹勢，反彈逾 2%，守穩 2000 元關卡；台達電獲本土投信青睞，給予「增加持股」評等，並調升目標價，激勵股價勁揚 2.5%，終場漲幅縮小，以 281.5 元作收。

生技族群成為多頭指標，鈺緯、奈米醫材亮燈漲停，大學光、佰研、中天、健亞、喬山、台耀、雃博等均在盤上表現。隱形眼鏡廠視陽一度觸及漲停，終場收 322 元，一舉站回所有均線；美時旗下癌症用藥學名藥獲美國 FDA 暫定審查核可，股價放量大漲逾 6%。

ASIC 與 IP 族群躍居盤面焦點，創意、世芯 - KY 皆正向看待今年營運，今天在買盤追捧下，連袂上漲 3%，站上所有均線，智原、M31、晶心科等也都表現不俗。