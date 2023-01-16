電金生技吸金 台股漲102點收14927點 創1個半月新高

台北股匯虎年封關倒數，今 (16) 日在熱錢簇擁下連袂走強，台積電、聯發科等電子權值股股價走堅，金融股同步扮演撐盤要角，生技股重回多頭懷抱，但航運股表現不振，加權指數終場上漲 102.88 點或 0.69%，收在 14927.01 點，改寫 1 個半月以來新高，成交值 1497.34 億元。

櫃買指數終場上漲 1.6 點或 0.86%，收在 187.82 點，成交值 433.67 億元。上市櫃成交值合計 1931.01 億元。

大型權值股串連發動攻勢，台積電力守在盤上，終場上漲 1%，收 505 元；聯發科回神強彈，重回 700 元之上，收 704 元，收復五日線；股王大立光擺脫頹勢，反彈逾 2%，守穩 2000 元關卡；台達電獲本土投信青睞，給予「增加持股」評等，並調升目標價，激勵股價勁揚 2.5%，終場漲幅縮小，以 281.5 元作收。

金融股今天也扮演撐盤要角，富邦金、華南金、兆豐金、中信金上漲超過 1%，第一金、玉山金等也都表現不俗，但國泰金翻黑小跌作收。航運股方面，由於 SCFI 運價指數連續兩周下跌，貨櫃三雄遭到調節，陽明、萬海下挫超過 1%，新興、裕民、中航、台驊投控等也震盪走弱。

銅箔基板大廠台光電觀音廠 15 日晚間發生火警，公司將調度觀音二廠、三廠及新竹四廠的產能因應，台光電今天開盤遇賣壓，一度重挫逾 5%，終場跌幅收斂至 2% 左右，同為 CCL 族群的聯茂、騰輝電子 - KY，今天股價也震盪走低，而台燿股價逆勢上漲 4%。

ASIC 與 IP 族群躍居盤面焦點，創意、世芯 - KY 皆正向看待今年營運，今天在買盤追捧下，連袂上漲 3%，站上所有均線，智原、M31、晶心科等也都表現不俗。

隱形眼鏡廠視陽今天開高走高，一度觸及漲停，終場收 322 元，一舉站回所有均線；美時旗下癌症用藥學名藥 Nintedanib Capsules 獲得美國 FDA 暫定審查核可，盼藉此搶攻百億元商機，股價放量大漲逾 6%；生技族群成為多頭指標，鈺緯、奈米醫材亮燈漲停，大學光、佰研、中天、健亞、喬山、台耀、雃博等均在盤上表現。