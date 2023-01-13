〈台幣〉美通膨壓力緩解 升值逾1.4角往30.3關卡靠攏

美國 12 月 CPI 增幅低於預期，再度強化投資人對於聯準會 (Fed) 放緩升息的預期，美元指數應升走跌，日元強勢走高帶動亞幣上漲，新台幣兌美元匯率今 (13) 日升值逾 1.4 角，往 30.3 元關卡靠攏，改寫 4 個多月新高，呈現股匯雙漲，台股勁揚逾 200 點，站上 14900 點，可望挑戰收復萬五大關。

新台幣兌美元昨天終止連 4 升後，今天熱錢再度回流，盤中升值 1.48 角，最高來到 30.31 元，為去年 8 月底以來的新高價，農曆虎年即將封關，出口商也有實質拋匯需求，可望支撐新台幣走勢。

台股方面，台積電今年美元營收可望維持成長，符合市場預期，今天開盤大漲逾 4%，帶動大盤上漲 230 點，最高衝上 14962 點，再創逾 1 個月新高，金融、傳產普遍走揚，但大立光法說釋出悲觀訊號，一度重挫逾 9%，失守 2000 元及股王寶座。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣早盤升值 0.28%，人民幣升值 0.17%，日元續揚 0.11%，韓元則貶值 0.23%，新加坡幣同步走軟，亞洲貨幣互有升貶。

美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，核心 CPI 年增 5.7%，雙雙低於預期和前值。按月來看，12 月 CPI 較上月下滑 0.1%，是 2020 年 5 月以來首度下降，顯示美國通膨壓力緩解，可能促使聯準會在 2 月 1 日進一步放慢緊縮步伐。