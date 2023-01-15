〈台股風向球〉封關在即 看法人動態找出「兔跳股」領先指標

台積電上周四法說報喜，使多方加碼意願更熱絡，加權指數周漲多達 450 點，然而，距離虎年封關僅剩 2 個交易日，接著將迎來長達 10 天的連假，預料大盤處量縮狹幅震盪格局，法人也建議，可留意近 2 周內外資買超較積極的個股，有望成為兔年開紅盤之後的「兔跳股」領先指標。

近日台股交投趨於清淡，不過，在低量環境下台股仍力守萬四整數關卡上，主要是因外資大舉回頭加碼，一周來買超 890 億元，創 9 周以來單周最大買超，投信也買超 93.4 億元，為去年 8 月中旬以來最大量，顯然對兔年開紅盤有信心。

其中，外資周買超張數最多者依序有聯電近 12.8 萬張，元大台灣 50 反 1 10 萬餘張，台積電 9.6 萬張，新光金 6.1 萬張，臺企銀和開發金均超過 4.5 萬張，元大金 4.3 萬張，中信金和國泰金均逾 3 萬張，台新金 2.8 萬張。

而就金額來看，外資一周來買超台積電和聯電合計達 530 億元，占總買超金額近 60%，顯然對半導體族群後市仍不看淡，提前逢低布局。

而投信則是買超聯電 3.6 萬張最多，其次有台泥、中鋼均超過 9000 張，中鴻、華夏、全新均超過 6000 張，金居和天鈺在 5000 張上下，上緯投控近 3800 張，法人認為，此可做為年後兔跳股的參考方向。

在內外資同步青睞聯電之際，聯電 16 日將登場的法說內容也受到矚目。

永豐投顧則說明，美國通膨降溫已成市場共識，儘管聯準會官員屢屢出言恐嚇，僅能冷卻市場，隨著歐元走強，顯示美國升息循環進入尾聲，而資金將逐漸回流非美國市場。

另一方面，1 月適逢春節，工作天數較少，兩岸的製造業幾乎是休假半個月，將反映在營收上，反觀中國解封有望帶動內需消費、基礎建設回溫，可做為抱股過年的方向。