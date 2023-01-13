【新台股龍捲風】 轉機股5321美而快 6741APP續漲，還有2天布局新飆股機會

VIX 大跌 10.72%，美 CPI 就是 6.5% 雖無驚艷，但在持續回弱下，激勵美股續漲，台股如預期直接開高，由台積電領軍，這是非常好的現象，行情須由【無機之彈】轉為【有機之彈】，散戶會覺得很可惜，【開高走低】【拉積盤】，但永誠投顧徐照興分析師認為這是機會，就像我們先前說的【PA】【面板驅動 IC】【板卡】【記憶體】也沒人信，現在要過農曆年，財報也不會太好，誰敢買，但這就是 82 法則，越是不敢買的行情越會漲，越是不敢買的股票，越會飆！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看

【看好類股】

台積電 (2330-TW)(1 月 12 日線上法說) 今高 509，收 500，指數高點 14962 收 14824，盤面有個特色就是，有營收的股票飆: 營邦 (3693-TW) 伊雲谷 (6689-TW) 漲停，美而快 (5321-TW) 續攻，而我們文章所說: 穩懋 (3105-TW) 及美光概念股群聯 (8299-TW) 在 N 字型上攻後，我們選擇獲利調節，原因很簡單，回收資金買新的，操作都不用急，看到機會再出手，新春不打烊，快來我們 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

【消化庫存近尾聲的】

板卡: 2023 CES 打造 PC、NB 新亮點，全球科技業年度盛事之一的 2023 CES 美國消費性電子展，將於 1 月 5 號在美國拉斯維加斯舉辦。晶片三雄英特爾、輝達和超微也將重磅推出一系列全新 PC、NB 處理器與繪圖晶片，華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW) 承啟 (2425-TW) 股價震盪就是機會，力智 (6719-TW) 底行確立，投信站在買方，也可留意

【沒有庫存的】

矽智財: 今力旺 (3529-TW) 急拉，挑戰前高，晶心科 (6533-TW)、金麗科 (3228-TW) 漲、創意 (3443-TW)、智原 (3035-TW)，持續看好，這族群就是緊抱，抱大段就對了

儲能: 開始留意龍頭: 台達電 (2308-TW)

安控: 晶睿 (3454-TW) 昇銳 (3128-TW) 壓回就是機會

遊戲: 鈊象 (3293-TW)，網龍 (3083-TW) 今震盪，又可留意

光纖華星光 (4979-TW)，網通的合勤控 (4704-TW) 和環科 (2413-TW) 震盪也可留意，而今日的還稅於民概念股: 91APP(6741-TW) 美而快 (5321-TW) 續漲，網家 (8044-TW) 富邦媒 (8454-TW) 震盪，甚至於營收成長股價很低的愛地雅 (8933-TW) 大家都可以開始留意囉

傳產: 航運股留意最新報價: 長榮 (2603-TW) 陽明 (2609-TW) 萬海 (2615-TW) 台驊投 (2636-TW) 震盪都可留意

鐵礦砂報價也會逐步上來，鋼鐵股中鴻 (2014-TW) 震盪也可留意了

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