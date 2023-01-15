聯電法說、緯創尾牙、台股虎年封關 本周大事預告

台股本周二將迎來虎年封關日，根據過去十年經驗，封關當日上漲機率達 7 成，聯電也將在明 (16) 日召開法說會，並釋出成熟製程市況、產能擴張計劃與全年展望等，緯創預計周二 (17 日) 舉辦尾牙，預期如資本支出、全球產能布局等都是會中焦點，以下為本周大事預告：

聯電法說會明登場 市場聚焦五大議題

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 去年全年營收 2787.05 億元，創下歷史新高，年增率高達 3 成，不過，現階段終端消費力道低迷，成熟製程需求也趨緩。

外界預期，聯電此次法說會除了釋出去年第四季財報外，也將針對成熟製程市況、海外產能布局、價格競爭狀態及全年展望做出最新預測。

緯創去年營收逆勢創高 今年展望受矚

電子代工大廠緯創 (3231-TW) 即將在週二舉辦旺年會，由於緯創去年受惠伺服器等需求強勁，營收逆勢創下歷史新高，飆上 9843.98 億元，距離兆元營收俱樂部僅一步之遙，外界高度關注緯創今年展望。

台股虎年週二封關 本周成交量恐再縮

台股週二迎來虎年封關日，由於今年春節連假將迎來罕見的 12 日長假，在目前全球經濟環境不穩定下，市場預期追價意願保守，成交量也估持續收斂，若依據過去十年統計數據，封關當日約有 7 成機率上漲。