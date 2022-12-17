日月光舉辦耶誕活動 關懷外籍員工營造友善職場環境

日月光投控 (3711-TW) 旗下日月光高雄廠重視外籍文化，今 (17) 日在移工宿舍舉辦 Christmas party 耶誕派對，共有超過 2000 名菲律賓、印尼、馬來 西亞、越南等國的外籍員工同歡，現場除選美大賽外，眾人也輪番上台以優美歌聲、精湛舞蹈紛紛獻藝，公司也提供豐盛耶誕派對餐點，精心規劃的聖誕活動成為移工在台安心工作的動力，打造外籍生活圈進一步拉近勞雇距離。

日月光指出，選美大賽比照國際賽事規模，嚴格審核服裝儀容及美姿美儀，透過舞蹈、才藝、演說等專業表現，以及現場機智問答檢視臨場反應，選出內外兼具的優秀人才得以摘下后冠，舉手投足都成為派對焦點。

眾人齊聚舞台以融合異國風情的歌唱、舞蹈等表演活動現場炒熱氣氛，外籍專業人才們攜家帶眷到現場與會同歡，大人小孩齊聚一堂，溫暖又充滿節慶感的盛宴讓每個人都笑開懷，獲得外籍員工們一致好評。

日月光表示，高雄廠外籍員工共有 4200 多人，菲律賓籍占 9 成，還有來自馬來西亞、越南、印尼等國的外籍專業人才，在廠區所從事的職務有工程師、作業員等，無論國籍與宗教信仰，對於屬於西方宗教節日的耶誕節都相當期待，此時此刻沒辦法返鄉跟家人們度過，透過別開生面的耶誕派對，依然能享受節慶感的熱鬧與喜悅。

此外，派對餐飲供應多元異國風情料理，更是重視員工精神層面，透過活動現場拍照公開於社群媒體分享，讓遠在海外的家人們看到他們在台灣過得很幸福，生活裡多了快樂的力量，間接改善員工工作 環境氣氛，公司精心策畫的耶誕活動串聯員工福利，讓企業與員工關係大躍進。

日月光長期呼應聯合國永續發展的健康與福祉、全球夥伴等目標，重視每一位外籍員工，建立關懷模式積極傾聽員工的心聲，對於新進員工的生活起居貼心關懷，並對於職場、同仁相處進行對談，了解員工對於工作的想法與規畫。

日月光為致力營造身心健康職場環境， 今年首度建立 Bayanihan Club 外籍社團，寓意為互助，讓在台的外籍員工透過社團活動交流增進情誼；三好幼兒園今年度正式成立，外籍員工的孩子進入幼兒園就讀，員工表示幼兒園學習環境優質，還能減輕家長育兒負擔，打造友善工作環境，讓外籍員工安心在台紮根。

日月光透故履現企業社會責任，持續展現對於外籍員工關 懷，讓員工能在日月光感受異地人情的溫暖。