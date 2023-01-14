美股重點新聞摘要2023年01月14日

美日領袖聯合聲明 深化安全合作 確保半導體供應鏈安全

美國總統拜登與日本首相岸田文雄週五 (13 日) 發布聯合聲明，美日將聯手合作，確保半導體供應鏈的安全，同時呼籲和平解決兩岸問題，重申台灣海峽穩定的重要性。閱讀全文...

拜登於下月 7 日向美國國會發表國情咨文

白宮宣布，美國總統拜登 (Joe Biden) 已接受眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 的邀請，將在 2 月 7 日向國會發表國情咨文。閱讀全文...

美 1 月密大消費者信心超預期 1 年通膨預期降至 2021 年 4 月以來新低

美國密西根大學周五（13 日）公布的初步數據顯示，消費者對 1 年通膨預期初值降至 4%，創 2021 年 4 月以來新低，提振消 1 月費者信心初值升至 64.6，創 9 個月新高，遠超預期市場預期的 60.5，前值為 59.7。閱讀全文...

亞特蘭大 Fed 總裁：支持 2 月會議升息 1 碼

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，自己傾向支持美國聯準會（Fed）在下次的會議上小幅升息，因日前的經濟數據報告顯示通膨進一步放緩。閱讀全文...