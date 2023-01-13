〈台幣〉熱錢回流 收30.387元創4個半月新高 單周升逾3角

美國通膨壓力逐漸緩解，帶動美股收高，美元持續走跌，新台幣匯率今 (13) 日跟隨亞幣走揚，盤中一度勁揚逾 1.4 角，往 30.3 元關卡靠攏，終場升幅收斂，以 30.387 元作收，升值 7.1 分，創 4 個半月來新高，台北及元太外匯市場總成交量放大至 17.445 億美元。

新台幣匯率周線收漲，累計本周升值 3.08 角或 1%，周線已連三漲。

新台幣兌美元匯率昨天升勢暫歇，終止連 4 升，今天熱錢再度回流，匯價以 30.41 元開盤後，隨即衝破 30.4 元關卡，最高來到 30.31 元，升值多達 1.48 角，終場逾半升幅回吐，收在 30.387 元，升值 7.1 分，台北外匯市場成交值 10.74 億美元，元太外匯市場成交值 6.705 億美元。

台股方面，由於台積電法說符合市場預期，帶動大盤一度大漲 230 點，逼近萬五大關，金融、傳產普遍走揚，但大立光法說悲觀，電子股走勢兩樣情，加權指數終場漲勢收斂，上漲 92.49 點，收在 14824.13 點。三大法人同站買方，其中外資大買 306 億元。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數重挫 0.94%，日元強升 2.52%，歐元升值 0.79%，新加坡幣升值 0.67%，人民幣也勁揚 0.62%，韓元、新台幣分別升值 0.36%、0.23%，亞幣全面走強。

美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，核心 CPI 年增 5.7%，雙雙低於預期和前值。按月來看，12 月 CPI 較上月下滑 0.1%，是 2020 年 5 月以來首度下降，顯示美國通膨壓力緩解，可能促使聯準會在 2 月 1 日進一步放慢緊縮步伐。