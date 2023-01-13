今年勞保撥補將超過450億元 勞動部：財務勢必要調整

行政院通過特別條例，將超徵稅收撥補千億挹注勞、健保基金及台電，勞動部次長王安邦今 (13) 日表示，今年撥補勞保總金額一定會超過 450 億元，待立法院會期展開審查、行政院盤點各部會情形後就會出爐，不過，勞保財務狀況勢必要調整，避免基金水位持續下降。

王安邦今天率隊前往中油桃園煉油廠進行春安檢查，對於外界關注的勞保撥補議題，他指出，這是總統在國安層級的會議所決定的，總額就是 1000 億元，補貼對象除勞保外，還有健保、台電，1000 億元要怎麼分配，必須等行政院邀集相關部會召開會議之後才能夠確定。

行政院自 2020 年起陸續撥補 200 億元、220 億元、300 億元挹注勞保基金。王安邦說，行政院今年原先就預定撥補 450 億元預算，因此，待立法院通過特別條例後，可以預見實際撥補金額一定比 450 億元多，至於多出多少，就等院長開會後，盤點整體的考量，再跟各位報告。

有媒體問及，勞動部長許銘春日前表示，勞保至少每年要撥補千億元以上才有可能不破產，對此，王安邦表示，這個是精算報告的概估，因為勞保收支牽涉到其他的投資效益等，都是一個概估的狀況，先前部長就有說明，每年撥補不到千億其實是為了避免勞保基金的水位再往下降，這只是一種計算方式。

王安邦表示，每年撥補勞保金額可能都會有一點變動，對於財務狀況問題，未來在社會有共識的狀況下，我們是一定要來做一點調整，不然以現在水位逐步下降情況來看，未來財務會比較不健康。

王安邦進一步指出，接下來就是要凝聚共識，透過社會對話、工作坊等方式，過去勞動部都有做，會持續推動。

王安邦強調，財務問題和破產是兩個不同的概念，勞保是政府做的保險，概念上政府不倒、勞保就不會倒，這個院長講過、部長也講過，雖然水位會受影響，但政府會負保證給付的責任。