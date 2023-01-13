〈通訊論壇〉NCC看元宇宙三大特點 推動數位生態系

國家通訊委員會 (NCC) 主委陳耀祥今 (13) 日表示，元宇宙有三大重點，分別為通訊設施、虛實整合與管理機制，同時延續去中心化、分散式結構，並與各界達成共識才能推動數位生態系。

台灣通訊學會今日舉行通訊傳播前瞻與挑戰研討會，看準電信事業積極投入元宇宙環境的網路開發與建購，預期未來在眼球大戰中繼續占有一席之地。

陳耀祥指出，進入數位化、萬物連網的時代，帶動數位產業快速發展，跨領域、引進人才持續進展。

他認為，元宇宙有無限想像並有三大重點，第一是需要更高的通訊設施；第二是虛實整合；第三則是管理機制，希望透過三大重點，各界可以創造元宇宙的發展與挑戰。

不過從政府角度來看，主要關心元宇宙的發展特性，在網路新興領域延續去中心化與分散式結構，以及在現有政策與法規下，建構監理機制，並讓各界達到共識，才有辦法推動數位生態系、商業行為、基礎建設等。

數位發展部常務次長葉寧表示，元宇宙創造的虛擬世界，要跟真實世界一樣重要，如果用戶只能待在特定業者間的平台空間就會抹煞創意，因此希望可以打破「圍牆花園」回到網際網路初衷。

葉寧指出，數發部核心在於讓用戶可以在元宇宙空間自由互動、不受平台限制，而去中心化、分散式架構才能打造韌性的環境。