工總將推親民版碳盤查方案 籲政府設立新能源委員會

工總今 (12) 日召開新年第一次理監事聯席會議，理事長苗豐強表示，針對今年經濟、產業發展提出五大點的期許，包含台灣經濟戰略擬定、新南下產業合作、評估中國經營策略、產業碳盤查，以及敦促政府推動能源轉型。

苗豐強表示，亞洲正在持續蓬勃發展，隨著地緣政治的發酵，日本率先提出「印度洋和太平洋更廣大的亞洲」的戰略觀，美國、歐盟也制訂印太戰略，而台灣也應抓緊機會，希望透過「台美 21 世紀貿易倡議」具體深化台美經貿關係。

至於新南向策略，苗豐強指出，工總去年持續舉辦新南向六國的產業合作論壇，在紡織、食品、自動化、電子等領域創造 20 件成功對接案例，東協各國具備不同商機，政府和產業界應集思廣益，針對新南向重點國家進行個別分析與建議，提供業者方向。

苗豐強也強調，應重視中國在世界經濟位置中的轉變，務實評估中國經營策略，外資仍持續看好中國龐大市場，去年中國「二十大」也目標 2035 年大陸未來的施政主軸便是「擴大內部需求」，成為全球最大規模的服務貿易國。

苗豐強表示，過去台灣用成本中心的觀念經營中國市場，隨著中國經濟成長，將漸漸成為企業的利潤中心，因此，產業觀點來看，台灣絕對不能忽視中國逐漸增加的內需能量，並務實且深入掌握相關發展與政策重點。

另一方面，苗豐強也提出淨零碳排的期許，認為國內產業當務之急是碳盤查工作，但國內目前查證量能不足，且未必能貼近中小企業需求，工總將在 3 月推出親民版碳盤查標籤核發方案。

另外，工總也和經濟部工業局合作，透過「以大帶小」的方式，來減輕中小企業的負擔，產業碳中和聯盟與鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織等 5 大產業之 7 家公會合作，邀集合計 17 家以大帶小領頭業者，包括台泥、亞泥、台塑、台氯、正隆、豐興、大統、宏州、台化、大鐘等，協助業者進行碳足跡及碳盤查工作。

苗豐強也提到，鑑於國內再生能源推動進度不如預期，產業界對低碳能源穩定供應有所疑慮，為確保 2030 年供電無虞以及達成減碳階段目標，不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能都應列入考量，應規劃最適切的能源發電結構，並成立新能源委員會，以利整合基礎建設及法規等資源。