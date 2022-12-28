NCC核准中華電寬頻牌價調降 最高降27.7%約4.6萬戶受惠

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (28) 日核定通過中華電信 (2412-TW) 陳報高速寬頻牌價資費及產品規格調整案，其中光世代 500M/250M 電路費牌價降最多，幅度達 27.7%，預計全台約 4.6 萬戶受惠、年省 1.88 億元，最快明年初生效。

中華電向 NCC 申請寬頻上網牌告價調降並於今日核准，將 100/100Mbps 的牌告價 (電路費 + 上網費) 降至 1149 元，降幅 9.5%；300/100M 升速至 300M/150M，其牌告價為 1199 元，下調 14.3%；500/250M 牌告價 1299 元，降幅達 27.7%；1Gbps/600M 牌告價則為 1899 元，降 20.8%。

NCC 表示，以原本牌告價格申請寬頻上網的用戶，約有 4.6 萬戶，一年受惠金額約 1.88 億元，該寬頻上網牌告價降價，預定在 NCC 核准後七天後生效，2023 年元旦實施，後續還會有第二階段調整促銷價，不過時程要視中華電的決定。

另外，有多家有線業者申請營運計畫變更，將擴建網路頻寬升級到 2Gbps，包括中嘉、台固等，預期半年內，中華電信與有線電視業者的寬頻上網價格將有所變更、掀起寬頻價格戰，提供用戶更多更好的服務指日可待。