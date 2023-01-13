〈焦點股〉全球手機市場悲觀 相關供應鏈嚇挫

大立光 (3008-TW) 法說會釋出手機市場悲觀訊號，並透露廠商庫存去化未改善，今 (13) 日股價應聲重挫，摜破 2000 元大關，連帶拖累相關手機供應鏈，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 翻黑跌逾 2%，失守 700 元關卡，穩懋 (3105-TW)、雙鴻 (3324-TW)、台光電 (2383-TW) 等各產業指標股，賣壓都偏重。

全球智慧型手機需求低迷，非蘋陣營小米、OPPO、vivo 等品牌廠都面臨庫存水位高的衝擊，聯發科終止連五漲，今天股價翻黑，跌幅擴大至 3%，最低來到 693 元。聯發科去年營收 5487.96 億元，年增 11.22%，續創新高，主要受惠產品多元布局。

手機 PA 需求下滑，砷化鎵晶圓代工廠穩懋一度重摔逾 7%，下探 170 元，跌破 5 日線；光學鏡頭二哥玉晶光震盪下挫逾 4%，最低來到 335 元；晶片廠瑞昱、敦泰以及散熱廠雙鴻、銅箔基板廠台光電、HDI 板供應商華通、連接器廠正崴等，相關供應鏈今天均遭調節，股價下挫 1-3%。

2022 年全球手機產業進入寒冬，中國疫情封控，使得手機需求低迷狀況雪上加霜，非蘋陣營庫存水位高，富士康鄭州廠風波也拖累蘋果 iphone 14 生產，大立光執行長林恩平坦言，全球手機廠態度幾乎都處於悲觀，甚至對於下半年的旺季，目前也沒見到持樂觀看法的廠商。

