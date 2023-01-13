宏碁環保健身辦公酷騎桌引熱潮 最快4月出貨

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 年初在全球發表會中發表結合健身車、辦公桌的 eKinekt BD 3 酷騎桌，進一步擴大布局健康領域的生活風格版圖，宏碁表示，產品推出後獲市場高度關注，且已有訂單，因此規劃下周一 (16 日) 中午在宏碁網路商城、倚天酷碁 (2432-TW) 購物商城開放限量預購，最快 4 月出貨。

宏碁表示，發表結合健身車、辦公桌的 eKinekt BD 3 酷騎桌，目的在提倡更永續、健康的生活風格，eKinekt BD 3 可望讓使用者工作時也能兼顧運動，將腳踏板的動能轉換為電力，為機器供電及個人裝置充電，此外，LCD 顯示器和智慧型手機的應用程式也能及時提供騎乘資訊。

宏碁說明，當酷騎桌腳踏板轉動時，eKinekt 能將動能轉換為電力，以 60 RPM 轉速持續騎乘 1 小時，即能產生約 75 瓦特的自發電量，並能為筆電和其他裝置充電，同時滿足工作及運動需求，產品設計上，eKinekt BD 3 工作桌面及結構保護殼均採用消費後回收塑料 (PCR) 所製成。

宏碁補充，eKinekt BD 3 酷騎桌以創新的產品功能吸引市場熱烈關注，自產品亮相後屢獲消費者詢問，且已於近日斬獲訂單，為回應市場期待，宣布 eKinekt BD 3 酷騎桌將在 1 月 16 日中午 12 點起開放預購，預購售價為新台幣 26888 元 (原價 29888 元），預計 4 月到貨後即可陸續出貨。