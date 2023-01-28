〈金兔報喜〉喜迎春節、元宵 全台特色燈會總整理

玉兔呈祥慶新年，全台各地燈會、燈節活動陸續開跑，今年台灣燈會由台北市主辦，主燈科技兔高 22 公尺，透過機械轉盤裝置 360 度展現，新竹可以看到大白兔跳進東門城，南投則有全台唯一「卡娜赫拉的小動物」造型花燈，台南三大特色燈節也很值得一看，民眾過年走春不妨前往全台各地特色燈會，提前感受元宵節氛圍。

2023 台灣燈會在台北

台灣燈會預計 2 月 1 日至 2 月 4 日試營運，2 月 5 日正式開展至 2 月 19 日止，今年突破以往以城市型燈會盛大展出，主題為「光源台北」，也是國境解封後的第一場國際大型活動，規劃 4 大展區、1 座主燈、6 座副燈，範圍達 168 公頃、展出 300 件以上作品及串連 12 個行政燈區，整個展區從東區、國父紀念館、松菸文創園區延伸至信義區。

台灣燈會主燈是一座以生肖「兔」為主題的科技兔，由歷年為台北燈會設計主燈的藝術家李明道 (AKIBO) 操刀，取名為「玉兔壯彩」。這座主燈位於國父紀念館，高 22 公尺，將透過機械轉盤裝置 360 度展現，打造全新光影感受。此次特別邀請金曲音樂人陳建騏創作主題曲，結合明亮的曲風及數位動態影像，為主燈表演增添亮點。

除主展區燈飾外，今年增加企業及民間團體響應參與，展現各自的創意與設計巧思，如「全聯實業」於四季酒店預定地旁展出「光鑰未來_全聯 25」；「國泰金控」打造「國泰奇妙太空探索之旅」，坐落在信義區三處大樓戶外及室內；「新光三越」的兔年燈展「HUG YOU 光環」，首次打造互動擁抱展；「遠東 SOGO」以資金挹注主題燈飾方式參與，兩座與北市府合作的吸睛作品「嗨」及「未來 x 穿梭 x 兔子洞」分別在忠孝館及復興館展出，其中 SOGO 復興館更是今年台灣燈會展區的起點，民眾可於忠孝復興站 2 號出口前廣場看見大型兔子洞竄出。

(台北市觀傳局提供)

北市府此次還規劃以在地特色為主軸的「十二行政燈區」，開燈日期為 2/1 17:00-22:00。其中，大安燈區主燈位於大安森林公園 8 號出口，以「快樂天堂兔」為概念，結合寶石、蘑菇、螢火蟲展現新春生命力，並透過千顆光源打造兩大主題光廊。萬華燈區主燈「龍飛鳳舞．祥耀艋舺」將設置於艋舺公園星象廣場。內湖燈區位於大港墘公園，中主燈區入口以加高 5 公尺攀高登頂的「科技 AI 兔」為意象，結合鐵件、霓虹燈條，象徵內湖科技產業引領前行。

2023 桃園燈會

桃園燈會首度於楊梅富岡舉辦，自 2 月 1 日展出至 2 月 12 日，展區包含富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，本次燈會以遊樂園概念打造，主燈「FUTU 未來兔」動態展演秀、搭乘「時空列車」穿梭燈區，還可到「大三元」、「喜八啦」試試新年手氣，另有多組融入客家、鐵道、茶葉等在地意象的客家燈組，共同點亮富岡小鎮。

「FUTU 未來兔」以酷炫科技為核心元素，本身的機翼、雙耳及肢體，隨著主燈秀會產生機械動態的演繹；構成眼部的 LED 顯示幕能自動隨著音樂與主燈秀的內容而變化、顯示不同的情感表情。主燈區以夜間遊樂園為設計概念，結合童趣燈組引領民眾回到歡樂童年時光，長達 5 分鐘的機械燈光秀，將讓民眾大開眼界。

桃園市政府提供

平溪天燈

「2023 新北市平溪天燈節」即將迎來第 25 年，春節連假過後將舉辦 2 場大型天燈施放活動，分別是 2/5 (星期日，元宵節) 在十分廣場及 2/11 (星期六) 在平溪國中舉行，2/5 元宵節首場活動「愛在元宵兔給樂」除了有由知名畫家 Rabbit with Mask 面具兔及「天燈國寶」胡民樹老師共同製作超大型兔年造型主燈，更製作超過百盞 4 呎兔影天燈，邀請民眾齊心施放，讓好運綻放；而 2/11 平溪場主題則帶來「情定平溪 Yes,I do.」，響應情人節浪漫氛圍，今年的愛心造型天燈首度亮相，希望帶給民眾無限浪漫幸福。

2023 新竹過好年

2023 年新竹燈會自 1 月 6 日起至 2 月 5 日，是全台最早登場的燈會，點燈時間從下午 5 點 30 分至晚間 10 點，今年主題是「萬兔順利 Jump」，由藝術家陳奕彰、3D 地景藝術家陳彥旭共同設計，將兔子與舊城門做結合，將城門打造成奇幻的場景，燈會展出地點會從新竹燈東城門沿著護城河至北大公園，邀請 6 組團隊一起打造燈會，還有 5 種充滿童趣奇幻色彩的藝術裝置。

取自 2023 新竹過好年臉書

2023 中臺灣元宵燈會

台中燈會佈置 6 大主題燈區、逾 30 座燈組，以環境友善議題結合場域特色，打造出專屬中央公園地形地貌的璀璨燈區；白天是大型裝置藝術公園，夜晚則搖身變成耀眼花燈樂園。本次主燈「幸福臺中 Happy 兔」，結合傳統花燈技藝、科技藝術展演手法，打造全台規模最大的水上動態主燈。

主燈群以水上圓球為中心，二旁建築群景片高低錯落，隱約可見知名的中臺灣電影中心、國家歌劇院等建築，透過燈光色彩的層次烘托，象徵幸福台中的城市意象。主燈秀展演期間 2/4 (六)－2/12(日) 18:00-21:00，每整點展演一次，主燈動態 3 分鐘、光束秀 15 分鐘，每次共 18 分鐘。2/4(六) 開幕 第一場 18:58 展演。

台中市政府提供

彰化月影燈季

2023 彰化月影燈季位於八卦山大佛風景區，自 1 月 14 日登場，展出至 2 月 28 日止，共計 46 天，每日晚間 5 點 30 分至 10 點開燈，今年特別與 LINE 明星「好想兔」聯名，推出七大超萌燈區，其中幸福兔 U、榮耀兔 U、好運兔 U 等燈區都是好拍、殺底片的景點。

南投燈會

南投縣政府攜手「卡娜赫拉的小動物」合作舉辦 2023 南投燈會展覽，活動期間為 1 月 14 日到 2 月 5 日，因應兔年到來，主燈以「彩兔賜福」為主軸，高達 15 米，由國際花燈大師黃文全操刀，以傳統花燈形式打造而成的，十分壯觀，副燈 P 助與粉紅兔兔之招財進寶 / 龍駒騰耀也很值得一看，另外還有卡娜赫拉的小動物專屬燈區，不僅有 400 台無人機群飛展演，還有 12 座卡娜赫拉的小動物大型氣球偶燈、發財金及周邊限定商品，卡娜赫拉粉絲千萬別錯過。

(南投縣政府提供)

虎尾燈會

2023 虎尾燈會自 1 月 13 日起至 2 月 5 日每日傍晚 5 時 30 分至晚間 9 時 30 分，為期 24 天，今年以「銀河星雲遊」為主題，會場分為四大區，包括大成多功能活動中心「虎尾宇宙燈區」、縣定古蹟虎尾涌翠閣與百年水塔「虎尾時光機燈區」、圓環鋼雕素還真「虎圓雲生燈」及虎尾鐵橋「虎愛你燈區」，主燈是以結合宇宙元素的太空兔，模樣可愛又吸睛。

台南三大特色燈節

月津港燈節已成為台南燈會代表，今年以「城裡的⽉光」為主題，結合了古今中外的月亮故事，透過充滿藝術感的裝置、「月」與「樂」的交織，打造國際級的燈會響宴，展出時間為 1 月 14 日至 2 月 12 日止；普濟殿的燈籠隧道今年一樣從國華街和民族路街口，一直延伸至普濟殿廟前，上千盞燈籠海相當壯觀，展出時間為 1 月 16 日至 2 月 11 日。

被網友譽為全國最美山林燈節「龍崎光節 空山祭」邁入第 4 屆，本屆更榮獲「2022 金點設計獎」的殊榮，活動已於去年 12 月 24 日開跑，展出至 2 月 12 日，今年以「隨風去留」為創作主題，展覽活動場域擴大，拓展全新路線，並行經兩座特色吊橋，讓民眾循著光影一窺虎形山公園未被發掘的面貌。活動特邀 11 組藝術家，除台灣在地團隊，更邀請到法國、馬來西亞國際藝術家，共搭建 15 件創作，包含 3 件融合舞台裝置藝術、2 件社區居民及在地國中小集體創作。

高雄燈會

高雄燈會首度移師到蓮池潭風景區，活動期間為 1 月 26 日至 2 月 5 日，燈會主視覺由高雄設計師林士揚所創作，以知名地標「龍虎塔」搭配飛躍玉兔，營造生猛活力及略帶童趣意象，凸顯豐富多元的台灣文化。今年燈會根據地形特色規畫環潭水陸燈區，周邊廟宇配合參香祈福摸彩活動，另有八家將、官將首、宋江陣等知名團體帶來的民俗藝陣展演。

屏東燈節

屏東燈節自 1 月 13 日起到 2 月 28 日，長達 47 天，在萬年溪、縣民公園、勝利星村三大燈區，分別以夢幻樂園、華麗巴洛克、登陸月球為題，集結超過 40 組裝置燈飾，每晚 17:30 到 22:00 點燈。其中，萬年溪燈區復興公園有水舞燈光秀，點燈後每日 18 點至 22 點平日整點展演一次，假日 (包含春節連假) 每半小時展演一次，每次展演約 5 分鐘。

花蓮燈會

花蓮縣府在臨海的太平洋公園 (南濱公園) 舉辦「花蓮太平洋燈會」，自 1 月 14 日至 2 月 13 日，今年燈會再度邀請設計師陳俊良擔任藝術總監，加入花蓮子弟豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任藝術顧問，以及音樂製作人謝宗翰編創主燈秀音樂，結合大型山水實景秀的製作團隊共同打造科技藝術主燈「鏡花水月」。

活動現場規劃 3 大燈區，有東華大學藝設系學生創作的八座玉兔燈飾，呈現玉兔多種可愛樣貌；還有匯集東華附小、鑄強國小、中原國小、明禮國小 4 所學校學生所繪製創作的 600 顆燈籠，打造而成的燈籠牆，每顆燈籠都是獨一無二。