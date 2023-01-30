綠能投資助攻 去年僑外投資額年增近8成、創15年高

經濟部投審會今 (30) 日公布去年僑外投資統計，雖然投資件數達 2566 件、年減 5.35%，但金額在綠能投資、離岸風電等挹注下，改寫歷年第三高，達 133 億 326.5 萬美元 (約新台幣 3990 億 9795 萬元)、年增 77.94%，同步創下近 15 年新高。

投審會表示，去年核准新設公司件數為 1475 件，投資金額達 6 億 3784 萬 3176 美元 (約新台幣約 191 億 3529 萬 5281 元)，而去年核准新南向國家來台投資件數為 481 件、年減 9.07%，投 (增) 資金額為 20 億 7349.2 萬美元 (約新台幣 622 億 476 萬元)、年增 107.23%，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡、泰國。

至於陸資來台投資則呈現雙減，投審會說明，去年核准陸資來台投資件數為 46 件、年減 6.12%，投 (增) 資金額計 3872.9 萬美元 (約新台幣 11 億 6187 萬元)、年減 66.73%。

對外投資方面，投審會指出，去年核准 (備) 對外投資件數為 546 件、年增 35.15%，投 (增) 資金額計 99 億 6228.2 萬美元 (約新台幣 2988 億 6846 萬元)、年減 20.93%，主因前一年度核准台積電 (2330-TW) 投資設立日本 JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.、聯發科 (2454-TW) 增資新加坡 MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD 等大型投資案，導致基期較高所致。

對中國大陸投資方面，投審會去年核准對中國大陸投資件數為 372 件、年減 12.06%，核准投 (增) 資金額計 50 億 4675.5 萬美元 (約新台幣 1514 億 265 萬元)、年減 13.92%。

此外，投審會也核准 (備) 對新南向國家投資件數為 169 件、年增 39.67%，投 (增) 資金額為 52 億 7197.6 萬美元 (約新台幣 1581 億 5928 萬元)、年減 9.55%。