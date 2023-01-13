SEC指控加密公司Genesis和Gemini 出售未註冊證券

美國證券交易委員會 (SEC) 週四 (12 日) 對加密貨幣貸款機構 Genesis 和加密貨幣交易所 Gemini Trust 提起訴訟，指控兩家公司一項 9 億美元的加密資產貸款計畫違反投資者保護法。

Gemini 和 Genesis 於 2021 年 2 月合作開發了一款名為「Gemini Earn」收益產品，Gemini 客戶出借加密資產給 Genesis 來換取高達 8% 的高收益。

不過，自去年加密貨幣交易所的 FTX 破產倒閉後，Genesis 現擠兌潮，已於去年 11 月 16 日凍結所有客戶的帳戶，無法滿足客戶的贖回請求。

SEC 週四向曼哈頓聯邦法院提交的訴狀中表示，Gemini 和 Genesis 提供並出售未註冊的證券。Genesis 理應將該產品註冊為證券來發行，投資人就能憑藉更多公開的訊息來評估風險。

SEC 指控加密公司 Genesis 和 Gemini 出售未註冊證券 (圖片：AFP)

SEC 官員提到：「參與 Gemini Earn 計畫的美國散戶投資人遭受了重大傷害，有超過 34 萬名投資人受害。」

SEC 要求對兩家公司核發永久禁制令、繳回非法賺取的利潤和處以民事罰款，此外，SEC 正在調查其他違反證券法的行為的其他實體和個人。

SEC 主席 Gary Gensler 表示：「今日的行動是向市場和投資大眾表明，加密借貸平台和其他機構需要遵守美國證券法。」

Gemini 和 Genesis 兩家公司目前陷入爭議，Genesis 深陷債務危機，傳出欠 Gemini 客戶約 9 億美元。

Gemini 週二 (10 日) 終止 Gemini Earn 計畫，並要求加密貨幣貸款機構 Genesis 歸還該計劃中的所有未償資產。

Gemini 週三 (11 日) 向客戶發函公告：「Gemini 已終止與 Genesis 的客戶貸款協議，Gemini Earn 宣告結束，Gemini 將優先考慮客戶資金的返還，並以最緊急的方式處理。」