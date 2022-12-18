麗臺、承啟看明年顯卡回穩 續衝刺AI事業布局

輝達 (NVDA-US) 推出最新一代 RTX 40 系列顯卡，旗艦產品 RTX 4090、RTX 4080 陸續上架為主板業者營運添動能，麗臺 (2465-TW)、承啟 (2425-TW) 均對明年整體顯卡市況保持審慎，認為可望回穩，同時兩業者近年也將營運重心擴大至 AI 應用上，相關布局可望逐步發酵。

麗臺有近 8 成產品營收與繪圖卡相關，短期營運難避大環境影響，不過公司認為隨著產業調整庫存、新品陸續上市後，顯卡市況可望在明年首季後逐步回升，承啟則預期明年上半年顯卡市場仍將加速去化庫存，不過在客戶關係良好、訂單穩固下，庫存水位將能維持合理範圍。

值得注意的是，AI 應用均是麗臺、承啟近年強化布局的領域方向，麗臺就有提供搭配輝達產品的 AI 雲端運算解決方案，除 WinFast 系列外也提供應用在超級電腦的 NVIDIA DGX A100 高階晶片，同時也有 AIDMS AI 管理軟體，近年陸續導入產業、教育應用，而麗臺更是輝達 Omniverse 元宇宙開發平台亞太區代理商。

不過配合相關規範，麗臺目前未再出口中國應用於超級電腦的 NVIDIA DGX A100 高階晶片，麗臺也透露，後續影響、市場變化目前都還在觀察。

承啟旗下則有子公司思騰合力，主攻 AI 伺服器高階硬體，目前營收比重約落在近 2 成，承啟認為，未來 AI 伺服器市場仍將持續成長，其中，中國市場在國家政策扶植下，包含高校、科研機構需求皆穩定提升中，近年也協助多地建設人工智能實驗室、算力平台等。

至於有關美中禁令針對高階 AI 晶片禁售影響，承啟評估，對天津思騰影響尚在可控範圍，可替代的降頻版本與高階版本功能差異不大，對營運未造成重大影響，但也將持續關注後續政策。