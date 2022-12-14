〈麗臺法說〉顯卡庫存市況估Q1逐步回穩 明年營運拚優於今年

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望未來，董事長盧崑山說，由於公司近 8 成產品與繪圖卡相關，短期營運難避免受整體大環境影響，但隨著產業調整庫存、新品陸續上市後，顯卡市況明年首季後可望逐步回升，加上醫療事業貢獻，明年營運將優於今年。

盧崑山表示，今年繪圖卡市場受虛擬貨幣衝擊變動較大，產業普遍低迷，雖然麗臺產品有過半主攻高速運算，非消費應用相對不高，加上美國限制高階產品出口中國，對麗臺有一定程度影響，坦言未來成長性將有些變化。

據了解，麗臺配合相關規範，目前未再出口中國應用於超級電腦的 NVIDIA DGX A100 高階晶片，而 9 月單月營收衝上 9.79 億元，主要也反映客戶因應限制提前拉貨所致。

展望未來，盧崑山認為，明年顯卡市況不會比 2020 年好，加上目前還有一定庫存待去化，保守預估明年首季後才有機會重回正軌；進一步從應用別來看，高速運算 (HPC) 需求仍強、電競產業也未有太大衰退，反觀區塊鏈挖礦應用則較弱，不過整體而言，繪圖卡在高速運算帶動下，中長線需求展望仍正向。

盧崑山進一步指出，明年營運變數依舊很多，包含兩岸局勢變化等，營運將力求穩健獲利，並希望產業「冬天」趕快過去，明年動能則主要聚焦在醫療事業等新產品應用上，預期全年營運可望優於今年，並挑戰 2021 年水準。

不過，麗臺也坦言，反映繪圖卡產品跌價，近期有提列庫存跌價損失，短期毛利率相對有壓，隨庫存調節告一段落、新品上市後，預期明年首季後也可望緩步回升。