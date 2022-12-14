〈麗臺法說〉強攻日本市場 醫療事業明年營收比重上看2成

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 近年積極衝刺醫療事業布局，董事長盧崑山今 (14) 日在法說會上預告，明年日本醫療市場將可望大幅成長，不只既有產品擴大鋪貨，也有貼牌客戶積極接洽中，正考慮與當地夥伴在日本設置後端組裝產線，預期明年在新品放量貢獻下，醫療事業營收比重有機會上看 2 成。

根據麗臺第三季財報顯示，醫療事業前三季營收約落在 9344.6 萬元，僅占整體營收 42.27 億元的 2.21%，前 11 月營收則已突破億元。

麗臺耕耘醫療事業達逾 15 年，近年聚焦在 AI 雲端健康管理照護方案，產品包含健康手環、血氧儀、Kiosk 健康站、DxPatch 偵貼心、自律神經分析儀 / HRV 麗臺可攜式心電圖紀錄器 / 數位聽診器等，其中，血氧儀產品是麗臺 2019 年將 Alvital 品牌併入旗下智慧醫療產品線，目前設計、研發及製造皆在台灣完成。

盧崑山說，麗臺血氧儀產品在日本通路銷售表現亮眼，排行穩居前兩位，凸顯品牌已在日本打出知名度，近期更接獲醫療客戶積極詢問，正規劃在日本與客戶打造後端組裝廠，明年擴大承接後端組裝或是貼牌訂單，以符合客戶希望 Made in Japan 的要求。

麗臺醫療產品目前也與國內主要醫院及 200 家以上診所合作，同時也完成藥妝通路版圖布局，除大型通路外，合作對象包括國內逾 800 家中小型藥局及醫材行。中國市場方面，旗下自律神經分析檢測 (HRV 分析儀) 也獲多家醫院採用。