〈仁寶旺年會〉Q1筆電出貨估季減1成以內 全年營運衰退機率大

電子大廠仁寶 (2324-TW) 今 (12) 日睽違三年再度舉行實體旺年會，展望今年，總經理翁宗斌表示，受通膨、美國升息影響，預期第一季出貨仍將較去年第四季下滑，估首季筆電出貨將季減 1 成以內，全年而言，受整體景氣影響，營運衰退機率大，不過下半年仍可望優於上半年。

翁宗斌表示，今年首季景氣仍受通膨、美國升息影響，認為今年首季筆電出貨仍將較去年第四季衰退，尤其消費性產品還有季節性因素，對筆電出貨保守看待，預期首季仍將衰退個位數，不過由於客戶去年第三季庫存調整較大，預期下滑幅度可望較同業低。

媒體關心整體產業庫存調整情況，翁宗斌回應，隨著庫存持續消化，首季有機會回到相對正常、健康水準，但受整體大環境影響，大家信心度相對不足，加上裁員潮出現，品牌廠拉貨也相對保守，直言今年全年營運衰退機率大。

仁寶去年全年營收達 1 兆 732.47 億元、年減 13.15%，為歷史次高，也是連三年站穩兆元企業，但整體產品出貨約 9460 萬台、年減 21%，其中，PC、非 PC 比重約 7:3，若單以筆電來看，仁寶去年出貨約 3930 萬台、年減 31.53%。

展望今年營運，金仁寶集團董事長許勝雄也表示，研調機構預估今年台灣經濟成長率將降到 2.75%，顯示大環境挑戰仍在，而目前看起來台灣今年景氣將呈現「外冷內溫」。