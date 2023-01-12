〈仁寶旺年會〉資本支出轉趨保守 非PC應用仍看雙位數成長

電子大廠仁寶 (2324-TW) 今 (12) 日舉行旺年會，展望今年，總經理翁宗斌表示，考量整體景氣下滑，今年資本支出將轉趨保守，不過去年伺服器、車電、穿戴、5G、AIOT 等非 PC 應用業績仍保持雙位數成長，預期今年可望維持同樣成長力道。

仁寶去年資本支出約落在 80 億元，今年估僅會較基本支出金額 40-50 億元高，支出上將稍微控制，除蓋廠設備投資需求外，也會著重改善流程，強化自動化、數位化，擴產方面，除今年將敲定墨西哥投資外，越南三廠也可望在明年第三季上線。

仁寶去年非 PC 應用占比約佔整體營收近 3 成，其中，伺服器、車電等均保持強勁成長，翁宗斌說，仁寶目標伺服器、車電等在 2025 年營收占比達到 1 成，此外，今年也看好相對開放的穿戴式產品可望保持成長。

金仁寶集團董事長許勝雄也提到集團三大重要布局，第一是集團將總投資台灣近 300 億元，在北士科園區新建一棟地上 55 層、地下 4 層樓的集團營運總部，預計今年 2 月動土，4 年內 (2026 年) 完工啟用。

許勝雄進一步指出，在醫療事業布局上，也與新北市政府合作，將總投資約 10 億元，承接瑞芳礦工醫院改建成醫療長照設施大樓，就近照顧有就醫的居民，此外，集團也已在南台灣高雄成立最大的幹細胞實驗室，配合高雄市政府推動智慧城市、智慧醫療，同時設立產品設計研發中心，再招募逾千名員工。