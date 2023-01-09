廣達、英業達去年營收寫新高 仁寶站穩兆元寫次高

代工廠去年營收陸續出爐，反映終端需求下滑，各廠第四季營收、筆電出貨均呈現衰退，不過全年來看，廣達 (2382-TW) 去年營收達 1 兆 2815.41 億元，英業達 (2356-TW) 則達 5417.48 億元、年增 4.2%，雙雙改寫歷史新高，仁寶 (2324-TW) 雖較 2021 年下滑 13.15%，但全年也續站穩兆元之上，達 1 兆 732.47 億元，改寫歷史次高。

廣達 (2382-TW)

廣達營收連七個月站穩千億元之上，去年 12 月營收達 1063.29 億元，月減 5.1%、年減 14.8%，第四季營收達 3272.17 億元，季減 14.4%、年減 3.4%，累計去年全年營收達 1 兆 2815.41 億元，年增 13.47%，改寫歷史新高，也是連續六年坐穩兆元企業。

出貨方面，廣達去年 12 月筆電出貨 430 萬台，與上月相當、但年減 36.76%，第四季筆電出貨約 1280 萬台，季減 17.95%、年減 35.68%，符合先前預期，累計去年全年筆電出貨達 5770 萬台、年減 23.37%，主因是去年基期較高。

展望明年，廣達認為，首季是產業傳統淡季，加上去年上半年基期較高，出貨將較第四季下滑，全年來看，由於整體市況仍低迷，預期今年筆電出貨也將再較去年下滑，不過出貨量可望將高於疫情前水準，反映人類工作、學習型態轉變，伺服器、車電等非筆電應用則可望保持成長。

廣達明 (10) 日將舉行旺年會活動，據了解，廣達今年尾牙抽獎最大獎仍是 30 萬元現金獎，至於表演嘉賓則邀請 A-Lin、周蕙、HOt SHOCk 樂團等。

仁寶 (2324-TW)

仁寶去年 12 月營收達 725.23 億元，月減 10.8%、年減 43.2%，為連三個月衰退，第四季營收達 2487.07 億元，季減 14.5%、年減 32.4%，為近 11 季低點，累計去年全年營收達 1 兆 732.47 億元、年減 13.15%，為歷史次高，也是連三年站穩兆元企業。

出貨方面，仁寶去年 12 月筆電出貨約 250 萬台，月增 4.17%、年減 55.36%，第四季筆電出貨達 780 萬台，季減 16.13%、年減 51.25%，累計去年筆電出貨約 3930 萬台、年減 31.53%。

英業達 (2356-TW)

英業達去年 12 月營收 403.25 億元，月減 8.6%、年減 22.7%，第四季營收 1347.54 億元，季減 5.4%、年減 9%，累計去年全年營收達 5417.48 億元、年增 4.2%，改寫歷史新高，也是連續 5 年站穩 5000 億元水準。

出貨方面，英業達 12 月筆電出貨約 140 萬台，與上月相當、但年減 22.2%，第四季筆電出貨約 440 萬台，季減 12%、年減 21.43%，略低於先前預期，累計去年全年筆電出貨約 1990 萬台，年減 6.97%。

展望未來，英業達說，第一季是產業傳統淡季，預期整體出貨將下滑 15-20%，不過全年來看，認為包含筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線都將成長，其中，筆電在新增電競專案挹注下，出貨、平均單價都可望提升，伺服器則仍可望維持雙位數成長，且資料中心成長將大於企業端客戶。

另一方面，因應全球產能持續擴充，英業達估今年資本支出將落在 2 億美元水準。