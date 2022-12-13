仁寶內部孵創 旗下仁寶i照護躍長照系統平台龍頭

電子大廠仁寶 (2324-TW) 近年積極布局智慧醫療領域，今 (13) 日表示，近年旗下新創團隊投入智慧醫療、智慧照護、5G 等領域發展，其中，仁寶 i 照護以雲端服務切入智慧照護領域，短短三年內就成為國內長照 ERP 管理系統、長照數位學習平台龍頭，今年更榮獲國家新創獎等多項國家級獎項肯定。

仁寶表示，身為台灣電子大廠，深知創新對產業提升的重要性，因此近年內部積極舉辦一系列創新競賽激盪員工創造力，並鼓勵內部團隊投入新創事業，從提案、組隊、研發、行銷到營運，而初期也由母公司資助直至損益兩平後再分拆出去獨立運作。

仁寶就以電子科技業基礎擴展進入醫療與照顧產業，仁寶表示，仁寶 i 照護除蒐集產業需求外，也導入雲端、AI 大數據先進技術，其中，仁寶 i 系統為長照及醫療機構提供雲端 ERP 管理服務，已輔導千家長照機構資訊化及智慧化，明年也將完成百家衛生所系統升級，仁寶 i 學習平台則協助超過五萬名醫事及長照專業人才完成三十萬人次的繼續教育積分申請。

仁寶副總經理徐睿鈞表示，仁寶 i 照護今年與日本元氣集團所屬的子公司台灣元氣村長照社團法人合作的「台南市政府社會局附設北門綜合長照機構」即為跨國合作的第一步，未來將持續攜手所有合作夥伴一起扎根台灣、放眼天下，集團也致力打造 AIoT 長照中心、興建智慧醫療大樓及建立數位學院

在新創孵育上，仁寶也分享，由 Startup Genome 發布的 2021 年全球創業生態系報告顯示，新創經濟產值超過 3.8 兆美元，可見新創經濟已創造更多的市場影響力及動能，此外根據華盛頓智庫布魯金斯學會 (Brookings Institute) 發表報告指出，台灣若要持續保持成功，無論是產品和市場都需要多元化。