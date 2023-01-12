〈台股盤後〉個股零星表現等待雙王法說 狹幅震盪收跌19點

由於市場等待下午將登場的台積電、大立光兩大法說重頭戲，台股今 (12) 日陷入狹幅震盪整理，終場加權指數收在 14731.64 點，下跌 19.8 點，成交值縮至 1474.6 億元，呈現個股零星表現格局。

今日個股表現相對強勢，材料 - KY 漲超過 8%，六角、智崴、美而快、歐買尬漲半根停板之上，華景電、致茂漲 4%，長園科、伊雲谷、家登、滿心、晶華、貿聯 - KY、營邦、聯成等均漲超過 3%。

從族群來看，由於市場樂觀預期中國解封後需求將快速復甦，銅價近日反彈到每噸 9000 美元以上，是去年 6 月以來首見，激勵電線電纜相關業者表現，其中，宏泰又因去年 12 月營收創新高領漲，終場漲逾 7%，華榮漲近 7%，大山、億泰和大亞均穩在紅盤上。

而金屬相關個股也有各自表態，廷鑫漲 6%，第一銅穩在盤上。

內需熱絡，尤其餐飲表現強勁，1 月業績有望再創新佳績，使部分買盤湧入，六角大漲逾 7%，美食 - KY 續漲近 4%，聯發國際、亞洲藏壽司漲 3% 上下，豆府、安心、王品和新天地均穩居紅盤。

不過，貨櫃海運不僅市況持續低迷，1 月因工作天數較少，恐會比 12 月更差，長榮、萬海續跌超過 2.5%，陽明跌近 2%。

生技續見回檔壓力，強生跌 9%，智擎跌半根停板，合一、美時均跌 4% 之上，長聖、益得跌 3% 之上，訊聯、瑞基、保瑞、健亞、健喬、南光均跌逾 2%。

USB IC 相關族群中，譜瑞 - KY 跌 4%，創惟跌 3%，祥碩、旺玖和威鋒電子跌 1.5%。

安控族群中，昇銳跌逾 6%，杭特、天鉞電、云辰等均跌 2% 之上。

統一投顧表示，近日法人回補電子權值股激勵台股站上月線， 且從歷史經驗來看，農曆年封關前一周上漲機率超過 8 成，但仍應留意內資在年前賣股求現的壓力，並提防 1 月中下旬後的財報季獲利再次下修和經濟面系統性風險。