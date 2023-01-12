上周EIA原油庫存增幅超預期 創2021年2月以來最大單周成長

美國能源資訊管理署（EIA）數據顯示，截至 1 月 6 日的上周 EIA 原油庫存增加 1,896.1 萬桶，創 2021 年 2 月以來最大單周增幅，也是有紀錄以來第三大成長，遠高於市場預估減少 224.3 萬桶。

數據出爐後，美國原油期貨價格一度走跌但隨後回升原因是交易員基本上將原油庫存激增視為與寒冷天氣有關的一次性事件。瑞穗證券駐紐約能源期貨主管 Bob Yawger 表示，這是寒冷天氣的反作用，原油數量增加意味著煉油廠沒有開工。

截稿前，2 月到期的美國西德州原油期貨上漲 3.08%，至每桶 77.43 美元；3 月到期的布蘭特原油期貨上漲 3%，至每桶 82.50 美元。

此外，美國上周 EIA 汽油庫存實際公布增加 411.40 萬桶，預期增加 118.6 萬桶；前值減少 34.6 萬桶；上周 EIA 精鍊油庫存實際公布減少 106.90 萬桶，預期減少 47.2 萬桶；前值減少 142.7 萬桶。

而上周美國戰略石油儲備（SPR）庫存減少 80.0 萬桶至 3.716 億桶，降幅 0.21%；除去戰略儲備的商業原油庫存增加 1896.1 萬桶至 4.4 億桶，增幅 4.51%。

Kpler 石油分析師 Matt Smith 表示，儘管煉油活動減少，但汽油庫存仍強勁成長，透露需求非常疲弱，而蒸餾油庫存溫和減少也意味著需求不高。