〈能源盤後〉中國需求預期增強 美原油庫存增量創紀錄 油價仍收高

受中國能源需求預期增強的提振，原油期貨價格週三 (11 日) 再次收高，儘管美政府數據顯示，上週原油庫存創史上最大增量紀錄之一。

由於預期中國重啟經濟將提振該國原油需求，持續激勵週三原油期貨價格走高。但交易者也權衡美國能源資訊署 (EIA) 上週數據，並應對全球經濟恐放緩的擔憂，因為美國聯準會 (Fed) 和其他央行持續收緊貨幣政策以控制通膨。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.30 美元或 1.7%，收在每桶 76.42 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.30 美元或 1.6%，收在每桶 81.40 美元。

2 月交割的汽油期貨價格大漲 3%，收在每加侖 2.3969 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收在每加侖 3.1645 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.8%，收在每百萬 Btu 3.464 美元，延續週二下跌 6.9% 的趨勢。

供應數據

EIA 公布，上週 (1/6 止) 美國原油庫存增加 1900 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上週 (1/6 止) 原油供應減少 50 萬桶。美國石油協會 (API) 週二晚間公布，上週美國原油庫存增加 1490 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，煉油活動在經歷上個月風暴後持續慢慢恢復，同時進口增加和出口減少，美國庫存驚人增加 1900 萬桶。「這是自 1982 年 EIA 開始記錄該數據以來，第三大單週增量。另外兩次單週大增量發生在新冠疫情封控開始時，以及 2021 年 2 月冬季風暴襲擊德州煉油廠之後。」

儘管煉油活動減少，但在「隱含需求非常疲軟」的情況下，汽油庫存仍強勁增長，同時蒸餾油庫存在隱含需求低迷的情況下略有下降。

EIA 數據顯示，上週汽油庫存增加 410 萬桶，而蒸餾油庫存減少 110 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上週汽油庫存增加 130 萬桶、蒸餾油庫存增加 50 萬桶。

EIA 報告指出，俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上週增加 250 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的原油庫存減少 80 萬桶。

數據顯示，國內石油總產量增加 10 萬桶 / 日，達到每日 1220 萬桶。

其他市場推動力

據新聞報導，美國能源部上週拒絕開始採購原油以回填 SPR 的提議。先前交易者一直預期，美政府在原油價格接近每桶 70 美元時將購入以回填 SPR，此預期心理令油價獲得支撐。

Sevens Report Research 週三分析報告指出：「交易者的信念很低，因為軟著陸的希望和中國重啟的樂觀情緒被經濟不確定性打壓，以及能源部有資金和流動性問題，是否還能信守承諾在油價降至每桶 70 美元時買進回填 SPR，令市場越來越擔憂。」

美國及其盟友也準備對俄羅斯石油產業實施下一輪制裁，旨在限制俄羅斯精煉石油產品的出口銷售價格。市場觀察人士警告，此舉可能會擠壓全球供應。

歐洲各地本週舉行會議，官員正討論即將對俄羅斯石油產品實施制裁的細節，預計 2 月 5 日生效。

《華爾街日報》報導，知情人士表示，制裁措施將對俄羅斯精煉產品設定兩項價格限制：一項針對柴油等高價值出口產品，另一項針對燃料油等低價值出口產品。

