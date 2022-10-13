EIA下調今明年美國石油需求和產量成長預估

美國能源資訊署 (EIA) 週三 (12 日) 表示，在今年餘下時間以及 2023 年，美國石油需求和產量增長速度將比先前預估緩慢。

EIA 表示，在需求方面，2023 年美國對石油和其他液態燃料的總需求量將緩慢上升，預估增 19 萬桶 / 日至 2,054 萬桶 / 日。今年需求則預估增加 46 萬桶 / 日至 2,035 萬桶 / 日，低於先前預測。

產出方面，2023 年美國原油產量預估增長 61 萬桶 / 日，達到 1,236 萬桶 / 日，將是歷史上平均產量最高的一年，不過，仍低於 9 月預估的增長 84 萬桶 / 日。今年產量則預估為 1,175 萬桶 / 日，低於先前估計的 1,179 萬桶 / 日。

石油輸出國組織 (OPEC) 週三則下修今明 2 年全球石油需求成長預期，預估今年全球石油需求成長為每日 264 萬桶，較上月預測每日少 46 萬桶，明年需求成長為每日 234 萬桶，較先前預估下修每日 36 萬桶。

隨全球經濟成長放緩，風險向下傾斜，將導致未來幾個月的石油需求下降，另外加上中國與其他地方可能再次出現新冠疫情限制措施，石油市場恐將會錯過典型的季節性消費上升。

不過，美國銀行分析師認為，油價將在年底前突破每桶 100 美元，並在 2023 年一直維持在這個水準。原因在於，由於新冠疫情封城和中國創紀錄的熱浪導致工廠關閉，亞洲對石油的需求在 2022 年受到抑制，但明年將會出現反彈，價格應該會隨之波動。