EIA：經濟成長、氣溫升高 美國2022年用電量將創歷史新高

美國能源資訊署 (EIA) 周二 (6 日) 公布《短期能源展望 (STEO)》，由於經濟活動增加以及夏季氣溫上升，美國 2022 年電力消耗量將創歷史新高。

EIA 預估，電力需求將自去年的 39410 億 kWh 上升至今年 40440 億 kWh，但隨著明年氣溫緩和，將下降至 40040 億 kWh。

相比而言，2020 年電力需求則降至 8 年低點 38560 億 kWh，因當時新冠肺炎疫情大流行而抑制需求，而歷史高點則為 2018 年的 40030 億 kWh。

EIA 預測，隨著越來越多的人返回辦公室，2022 年住宅用電將增至 15140 億 kWh 、商業用電將增至 13760 億 kWh ，工業用電將增至 10110 億 kWh 。

迄今，住宅用電量在 2021 年創下 1470 億 kWh 歷史新高，商業用電在 2018 年創 13820 億 kWh 歷史新高，工業用電則在 2000 年創下 10640 億歷史高點。

EIA 表示，天然氣發電量在總電量中占比將自 2021 年的 37% 上升到 2022 年的 39%，然後在 2023 年回落至 37%。煤炭發電占比則自 2021 年的 23% 下降到 2022 年的 20%，明年再因再生能源產量增加而下降至 19%。

可再生能源發電占比則自去年的 20%，上升到今年 22%，明年再提升至 24%。核能發電占比自去年 20%，下降到今年 19%，但明年回升至 20%。