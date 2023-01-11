Netflix將自2024年起在平台上直播SAG頒獎典禮

Netflix Inc (NFLX-US) 將自 2024 年起直播年度美國演員工會 (SAG) 頒獎典禮，同時研究將直播節目導入其服務內容中。

這家串流媒體巨頭爭取並獲得 SAG 獎轉播權；該獎項原本是由有線電視網 TNT 和 TBS 負責轉播。Netflix 將在其 YouTube 頻道上播放今年的頒獎典禮，並在明年透過 Netflix 的服務向訂閱者播放頒獎典禮。

Netflix 全球電視負責人巴賈里亞 (Bela Bajaria) 在聲明中表示，「SAG 獎深受創意界和觀眾的喜愛，現在全世界更多粉絲將能夠為這些才華橫溢的演員喝彩。」

入圍名單將於太平洋時間周三 (11 日) 早上 7 點公布，第 29 屆年度 SAG 頒獎典禮將於 2 月 26 日舉行。

Netflix 還處於測試直播的初期階段，因為它正在考慮將直播體育節目導入該平台。它的第一個現場直播活動將是 3 月 4 日的克里斯洛克脫口秀特別節目。

該公司聯席 CEO 薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 在 12 月的瑞銀全球 TMT 會議上表示，他不認為大型體育運動「可能獲利」，但他也沒有完全排除有朝一日將體育運動導入服務的可能性。