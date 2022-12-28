凱基證年輕世代投資調查 明年首選標的仍是台股

凱基證券今 (28) 日發布年輕世代投資觀大調查，發現歷經 2022 年全球市場修正後，年輕族群明年投資首選標的仍是台股，其次為 ETF，並已習慣透過數位服務作為理財管道，不過，35 歲以下的年輕人仍有 39% 無投資經驗。

凱基證觀察到，年輕世代每月扣除掉必需消費後，可支配金額多數落在 5001-20000 元區間，投資以存錢、旅遊等短期目標為目的；36 歲以上中年世代普遍每月可支配金額則超過 20000 元，以長期理財準備退休金為主。

不過，調查顯示 35 歲以下的年輕人 39% 仍沒有投資經驗，原因是「沒時間研究」、「不了解金融產品」，而獲取投資訊息的管道分別是「自已上網查」和「社群媒體」，顯見普遍依賴數位媒體，因此，凱基證提醒投資人，在網路詐騙猖獗、各式假消息下，投資理財務必尋找具公信力的數位資訊來源。

凱基證為業界定期定額標最多的券商，提供 460 檔以上台股、美股、海內外 ETF 和 3500 檔基金，可滿足全年齡層的投資需求，並由凱基投顧提供專業研究報告，陪伴客戶面對人生不同階段的理財規劃。

凱基證此次首度跨領域合作都會享樂平台 FunNow，針對 35 歲以下年輕世代進行理財問卷調查，深入了解職場年輕主力的投資想法。