凱基銀啟動實習生培訓計畫 畢業即進用為MA跳板

繼永豐銀 2023 年徵才計畫起跑後，金融業也陸續搶人才，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行今 (22) 日宣布，啟動「Pre-MA 實習生培訓計畫」，藉由提供多元實習機會及儲備幹部培育訓練，透過親臨職場，學生們能提前了解金融業實務運作，綜合表現優異者，將直接獲得 MA 的進用資格，不僅提供年輕世代競爭力，也致力培育年輕金融人才。

凱基銀行自 2021 年起便首開本國銀行先例，推出「Pre-MA 實習生培訓計畫」，此計畫比照儲備幹部 (MA) 計畫，採取導師 (Mentor) 制，由導師為實習生訂做專屬培訓規畫，而在實習期間，綜合表現優異者，將直接獲得 MA 的進用資格，畢業後可直接進入凱基銀行工作，接受更豐富完整的 MA 培訓。

凱基銀行除了針對青年學子提供實習機會外，近年來因應數位躍升策略，日前攜手中華經濟研究院參與數位發展部舉辦的「第三屆數位之星 T 大使」活動，帶領青年學子進入企業場域實作。

此外，面對全球推動永續發展及達成淨零目標的趨勢，凱基銀行積極落實及推動 ESG 相關政策，同時也走入校園舉辦企業永續講座，從「綠色營運」、「責任金融」及「ESG 金融商品」三大範疇，分享國際 ESG 趨勢、金融市場現況，及透過個案討論結合企業實務運作，傳遞淨零碳排的觀念與知識，進而培育永續金融人才。