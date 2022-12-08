凱基2023投資前瞻 保守看明年台股高點僅萬五附近

凱基證券、投顧、投信今 (8) 日攜手舉辦前瞻 2023 展望投資論壇，凱基證指出，美國升息循環應會在明年第一季告一段落，而股市真正底部則預測會落在明年第三季底，明年高點可能落第一季或第四季，但由於明年上市櫃公司獲利估約衰退 20%，料高點僅是處在目前萬五附近。

凱基投顧董事長朱晏民不諱言，大環境趨勢是比較辛苦，基於通膨雖已觸頂但降至聯準會目標還有很長的路要走，將對企業獲利及經濟成長帶來壓力，逢高仍應謹慎。

依歷史經驗顯示，一般情況下衰退平均發生於失業率低點後 11 個月，因此，凱基預估經濟衰退將在明年第二季出現，但股市在衰退期間會先探底，在衰退後更有豐厚報酬，因此，研判明年第三季是布局契機。

至於明年會不會再破今年低點，朱晏民認為，要看上市櫃業者整體的下修幅度，若在目前估計的 20% 左右，底部就會落在前低位置附近。

凱基證券財富管理副總經理阮建銘則指出，景氣趨緩時期，建議投資人建立穩定性高的股債兼具平衡型組合，如持有美國國債、中短天期投資等級債，並降低股票部位比例，轉向高息低波動、必需消費和醫療保健類股做為資金避風港，同時保留現金部位 10-15% 為彈性運用資金。

凱基投信新事業發展處副總經理穆正雍提到，美國聯準會升息引發衰退在歷史上並不罕見，當前美股短期變數仍多，但長期來看，已明顯優於今年初水準，市場可望在明年第三季後重整旗鼓，建議投資人可逢低布局未來世代關鍵產業，例如未來移動商機，包含電動車、車用電池和自駕系統等。