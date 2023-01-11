傳奇投資人葛拉漢：美股有顆「隱藏寶石」有望跑贏大盤30%

傳奇投資人、資產管理機構 GMO 共同創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 在最新報告中表示，今年美股中有一顆「隱藏寶石」，今年表現可能較大盤上漲 30%。

葛拉漢在報告中寫道，「深度價值股」目前被資產管理公司嚴重低估，並且從歷史角度以及與大盤相較，目前交易價格已經大幅折扣。「我們認為，是時候重新投資這批具有吸引力的美國價值股了。」深度價值股是指股價遠低於內在價值的公司。

葛拉漢指出，根據估計，如果整體美國市場中五分之一的股票都恢復到歷史估值中值，美國深度價值股的估價將比市場其他股票高約 30 %。

與此同時，葛拉漢也指出，有不少資產管理公司放棄持有深度價值資產，並緊抓住那些不太像是價值股的資產，這也為 GMO 帶來 2023 年的投資機會。

葛拉漢先前曾表示，目前全球基本面惡化程度看起來令人震驚，經濟和市場動盪將考驗全球央行通過收緊貨幣政策來對抗通膨的決心。隨著部分被過度高估的資產觸頂，成為了「超級泡沫」。如今市場將不得不面對成長型股票過度膨脹後的估值崩跌，以及通膨和全球房地產市場潛在的動盪，利率上升給許多企業公司帶來壓力。

數據顯示，MSCI 世界成長指數的 12 個月遠期本益比接近 21 倍，高於其 20 年平均水準的 18 倍。 另一方面，價值型股票的交易價格略低於長期平均水準。

高盛集團策略師 Peter Oppenheimer 也曾表示，隨著鷹派央行堅定保持高利率，以及投資者逃離昂貴的科技股，價值股今年可能會再次大放異彩，表現更好於成長股。