Bernstein：HPE現行股價風險回報價值夠甜 漲幅上看逾21%

券商 Bernstein 週三 (4 日) 維持對慧與科技 (HPE-US) 「優於市場」的評級，目標價 20 美元，按週三收盤每股 16.42 美元計算，隱含漲幅逾 21%。

針對 HPE 行使賣權，將持有的 H3C 49% 少數股權出售給紫光國際 (Unisplendor International) 的消息，分析師表示，HPE 與 H3C 的關係會有兩方面影響其財務狀況。

HPE 以過去 12 個月稅後利潤的 15 倍（即 39 億美元）的價格出售該偏少數股權，體價格預計未來 30 天會敲定，交易預期於 2023 年完成。

分析師解釋，HPE 財務受影響的第一方面是該公司向 H3C 出售伺服器和儲存設備，接著這些產品在中國更名後販售，2022 財年貢獻 HPE 營收總額 8.48 億美元。第二方面，HPE 在「其他營收」中確認，H3C 淨利總額 49% 低於營運分佈線，而該項營收 2022 財年達到 2.65 億美元 (2021 財年達到 2.57 億美元)。

分析師認為，交易完成後，HPE 向 H3C 出售設備的商業安排將保持不變 (對 HPE 營收沒有初步影響)，但 HPE 的營業獲利和 EPS 將下降約 8% (損失 H3C 股息，但獲一些利息收益增加而抵消)。

「HPE 之前在中國可說擁有特權地位，一家獨特的合資企業，與國有企業一起銷售商用設備。但我們懷疑，中美關係和政治的不可預測性最終會讓 HPE 行使賣權的天秤傾斜。」

即便如此，Bernstein 仍認為 HPE 在當前價位上的風險回報具有吸引力，並相信該公司行使其 H3C 賣權的決定讓「未來財務靈活性和選擇性均上升」。

然而，摩根士丹利分析師週三報告卻認為 Bernstein 對該交易的觀點「略顯樂觀」。

即使這令該公司放棄在中國的機會，但該交易清楚表明投資者越來越謹慎的情況，因此他們維持對該股「減持」的評級，目標價 13 美元。

摩根士丹利分析師進一步解釋，雖然對 H3C 的投資提高 HPE 對中國市場的敞口，這是美國網絡企業所獨有的，但由於協議的不確定性，該公司過去一直未因這項投資而獲得投資者有意義的青睞。

「雖然收到現金流的金額和時間不明確，但考量當前戰略活動的機會，投資者可能認為，短期內來說，可用現金增加這一點對 HPE 有利。」

慧與科技公司 (HPE) 前身為惠普公司的企業級產品部門，2015 年 11 月由惠普公司拆分成立。主要業務是為大型企業與中小型企業，針對雲端及伺服器等設備，為企業用戶提供電腦硬體製造與軟體服務