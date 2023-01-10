產險拖累 國泰金全年獲利380億元、年減逾7成

受到壽險與產險兩家子公司虧損影響，國泰金 (2882-TW)12 月稅後淨損 112.2 億元，但累計去 (2022) 年稅後純益仍有 380.1 億元，較 2021 年稅後純益 1405.7 億元大減約 73%，累計每股稅後純益 (EPS)2.58 元，全年獲利與每股純益排名金控第二。

根據國泰金今 (10) 公布自結獲利數據，12 月主要子公司包括壽險與產險單月分別淨損 57 億元，拖累母公司金控單月淨損 112.2 億元；但去年包括壽險、銀行、證券與投信獲利全都有獲利進帳，其中壽險稅後純益 341.7 億元、銀行稅後純益 257.1 億元，是挹注金控獲利的主力，但產險則防疫保單理賠所苦，全年淨損 195.8 億元，成為唯一虧損的子公司。

核心子公司國泰人壽 12 月稅後虧損 57 億，全年稅後純益 341.7 億，而 12 月獲利下滑，主要受年底調整投資部位及匯兌損益波動所致；此外，12 月美元升勢暫歇，新台幣升值 0.6%，且傳統避險成本趨升也影響單月獲利表現，但因替代避險操作得宜，有效控制整體避險成本，加上去年新台幣兌美元全年貶幅達 9.8%，有助挹注外匯價格變動準備金，截至 12 月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾 495 億，可望為來年匯率波動提供充分緩衝並增加外匯管理的彈性。

另外，截至去年 12 月底國壽淨值比逾 6%，資本適足率 (RBC) 在 310% 以上，皆遠高於法令要求。

國泰產險則受防疫保單衝擊，拖累 12 月獲利持續虧損，單月稅後淨損 57.0 億元，累計全年稅後淨損 195.8 億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響，12 月單月已賠付簽單賠款金額 21 億元、全年已賠付簽單賠款金額 216.8 億元。

國泰產險表示，考量疫情發展，全國確診人數持續提高，以及保戶確診率高於全國確診率的情形，預估販售量最大的防疫保單最終確診率將達 60%，故提存相關準備金餘額 93.8 億元。

另外，為強化自有資本，母公司金控挹注的第二次增資款 100 億元已在 12 月到位，增資後 RBC 回升至 360%。

國泰世華銀行 12 月稅後純益 2.5 億元，全年稅後純益 257.1 億元、年增 8%，全年獲利再創歷史新高水準，主要是受央行升息、放款穩健成長及外幣有價證券價量同步增加，帶動全年淨利息收入年成長達 26%。

