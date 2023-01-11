〈台股盤前〉狹幅整理盤 多方拚緩步靠攏萬五關卡

台股指數昨 (10) 日震盪向上，終場以 14,802.96 點作收，上漲 50.75 點，成交值縮至 1,774.05 億元，隨著美股四大指數再度反彈，外資和投信積極加碼，台股有望逐步向萬五關卡靠攏，不過，法人認為，長假在即、雙王法說也將於明日登場，料今日仍將持續走狹幅整理格局。

聯準會主席鮑爾演說並未放鷹，加上投資人樂觀等待通膨數據，使美股昨日震盪收紅，科技五大天王連袂收高，而台積電 ADR、日月光 ADR 和聯電 ADR 均上漲 1.2-1.65% 左右。

三大法人昨日合計在集中市場買超 201.32 億元，其中，外資大買 185.82 億元，為連 4 買，投信買超 18.26 億元，為連 3 買，僅自營商賣超 2.76 億元，終結連 2 買。

台積電公告去年 12 月合併營收 1925.6 億元，月減 13.5%，中止連 4 月站穩 2000 億元，第四季營收 6255.32 億元，季增約 2%，全年營收 2.26 兆元，年增 42.6%，創新高。

14 家上市金控全年獲利出爐，受到美國鷹派升息衝擊股債、防疫險理賠和新台幣回升等影響，整體金控 12 月大虧 266 億元，較 11 月更慘，累計全年獲利僅 2832 億元，年減 51.2%，等同腰斬。

市場傳出，印度塔塔集團規劃以超過 6 億美元收購緯創在印度南方的 iPhone 組裝廠，一旦成真，緯創將正式退出 iPhone 供應鏈。

台塑四寶昨日公布去年第四季業績，受通膨、消費市況疲軟衝擊，稅後虧損 252.9 億元，每股虧損 3.54 元，總計全年稅後純益 900.9 億元，每股純益 12.52 元，較前一年度腰斬。

立法院會三讀通過《平均地權條例》修正案，祭出 5 重拳遏止炒房，炒房行為最高處 5,000 萬元，房仲業對此認為，今年房市量縮價跌已是必然，過去投資炒作多、房價短期漲幅過高區域，不排除出現 10% 以上修正壓力。

元大投顧認為，長假將屆，台股短線難逃震盪格局，短線選股上，可留意鋼價開始好轉的鋼鐵、解封相關的運動休閒產業，以及去年 12 月營收亮眼的成長股，可依技術面進行短線價差操作。