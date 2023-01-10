富邦金連4月虧損 去年獲利、EPS仍穩坐金控冠軍

儘管有防疫保單亂流攪局，但在台北富邦銀行與富邦人壽加持下，富邦金 (2881-TW) 去 (2022) 年在連 4 個月虧損困境下，仍繳出亮眼獲利表現，累計全年稅後純益 467.18 億元，每股稅後純益 (EPS)3.52 元，雙雙穩居金控獲利冠軍寶座。

富邦金今 (10) 日公布 12 月及 2022 年自結獲利數據，12 月受富邦人壽與產險虧損拖累，母公司金控單月淨損 154.92 億元，但全年稅後純益仍有 467.18 億元獲利進帳，累計每股純益為 3.52 元，全年度與累計每股純益仍位居金控之冠。

核心子公司富邦人壽 12 月稅後淨損 73.89 億元，主要是反映當月保費收入成長下準備金提存增加、投資市場震盪、匯兌損失及避險成本等綜合影響，但 2022 年稅後純益仍有 655.46 億元，為歷年同期次高。

富邦金表示，12 月新台幣升值幅度約 0.63%，加上一籃子貨幣策略奏效，台美利差擴大趨勢下避險成本增加，去年匯兌損益與避險成本，仍維持大幅優於 2021 年，截至 12 月底外匯價格變動準備金餘額仍逾 370 億，足夠因應相當的匯率波動風險。

在股債投資部分，儘管台股 12 月狹幅整理，但富邦壽股息收入仍較 11 月大幅成長；債市則利用 12 月長期利率區間震盪，先趁利率高檔配置債券部位，搭配適當現金流量，維持整體流動性與長期經常性收益。

台北富邦銀行 12 月稅後純益 6.53 億元，累計全年稅後純益 226.47 億元、年增 21%，獲利創歷年同期新高，主要受惠升息及轉投資收益增加，挹注營收年增 14%。

此外，北富銀去年總資產年增 7%，截至去年 12 月底逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率為 702%，資產品質維持穩健。

至於富邦產險則受防疫保單理賠拖累，去年累計虧損 400.14 億元，光是 12 月防疫險賠款金就高達 114.77 億，核賠 26.3 萬件，自留賠款金額為 110.95 億；累計全年防疫險相關直接賠款達 733.24 億，件數為 161.7 萬件，自留賠款達 532.10 億；另外，對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備 63.49 億。

另外，富邦證券去年 12 月稅後純益 1.04 億元，累計全年稅後純益 27.60 億元，較去年同期減少約 6 成。富邦金表示，證券獲利衰退主要受台股成交量下滑、大盤指數大跌 4482 點，影響證券獲利表現。