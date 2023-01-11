美墨加力促北美半導體產業發展 年初將召開三方論壇

北美領袖峰會召開之際，白宮周二 (10 日) 表示，將和加拿大、墨西哥共同促進北美半導體產業發展，於年初召開半導體論壇，且傳出美、墨兩國同意成立高層級團隊，推動在晶片和其他領域的經濟合作。

拜登本周前往墨西哥市參加北美領袖峰會，和墨西哥總統歐布拉多和加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 商討貿易、經濟合作與移民等議題。

白宮在會議前的一份聲明指出，美國、加拿大和墨西哥同意在 2023 年初和產業代表召開半導體論壇，協調半導體供應鏈的投資機會。

新冠疫情和美中關係緊張，令晶片供應過度集中亞洲的問題浮出水面，美國因此祭出超過 500 億美元的晶片投資計畫，希望強化半導體自主生產能力，以便和中國抗衡。

彭博引述知情官員報導，拜登和墨西哥總統歐布拉多 (Andres Manuel López Obrador) 同意成立高層級團隊，促進兩國在晶片等方面的經濟合作。據了解，該團隊仍在建立當中，而美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 將大力參與。

美國晶片支出計畫的實施作業主要由商務部所推動。雷蒙多去年 9 月便曾力邀墨西哥加入促進半導體生產的合作計畫，她認為除了半導體生產以外，該計畫也可為墨西哥在晶片測試、封裝和組裝等方面創造機會。

墨西哥外交部一位高級官員上周表示，歐布拉多政府希望，美國能建議有意願遷往北美的公司在鄰近墨西哥的地方設廠，例如亞利桑那州，以便取得在墨西哥生產的零件或開發的技術。

此外，墨西哥還希望美國能助其取得開發銀行資金，投入在邊境索諾拉 (Sonora) 的太陽能項目，並提出向加州等地出售墨西哥潔淨能源的提案。

與打擊毒品交易、阻止非法移民議題有關的討論，也在本次會議取得進展。

美加墨將採用更新後的策略框架應對毒品威脅，包含促進更多化學品的訊息共享，三國還同意創建平台，為移民提供有關墨西哥、美國和加拿大的合法入境訊息，降低他們仰賴非法走私的可能性。