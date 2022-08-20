墨西哥考慮祭獎勵措施 吸引半導體投資

墨西哥經濟部長表示，正考慮祭出獎措施，吸引民間資金流入國內半導體產業，盼從美國推動本土晶片生產的願景中受惠。

墨西哥經濟部長 Tatiana Clouthier 周五 (19 日) 表示，政府計劃幫助考慮在墨西哥拓展業務的企業，財政部正在評估這項提案，對墨西哥的額外投資將有利於國內汽車、電子和航太工業。

Clouthier 說：「我們可以建立機制，使投資墨西哥對企業來說更具吸引力。」目前她正在和財政部討論將採取哪些措施，來支持促進本土就業的創新產業，但沒有詳細說明討論內容。

美國國會本月初表決批准晶片法案後，墨西哥財政部曾舉行一場論壇，與美國投資人討論在墨西哥投資的優勢，甚至在會後聲明指稱墨西哥可望成為一大關鍵。

Clouthier 將位於墨西哥西南部的哈利斯科州 (Jalisco) 以及中西部的阿瓜斯卡連特斯州 (Aguascalientes) 列為潛在投資地區，但也鼓勵企業遷往水資源較豐富的南部地區。

墨國部分城市上月因熱浪來襲被迫限水，包含北部工業重鎮蒙特雷 (Monterrey)，總統歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 因此呼籲有大量用水需求的企業限制產能。