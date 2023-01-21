〈Q4財報搶先看〉面板雙虎全年難逃虧損 靜待產業春燕到來

面板產業近兩年營運可謂上沖下洗，2021 年繳出亮眼成績單後，2022 年受國際通膨巨獸襲擊，需求、價格斷崖式下墜，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 雙雙倒地；繼去年第二季轉虧後，第三季虧損再擴大至百億元，預期第四季虧損仍將超過百億元，全年同樣難逃虧損，僅能靜待今年產業春燕報到。

友達去年第四季營收達 526.48 億元，季增 5.9%、年減 43.4%，全年累計營收則下探 2006 年合併廣輝電子後，近 17 年來低點，達 2467.93 億元、年減 33.4%；群創去年第四季營收則達 479.13 億元，季減 0.2%、年減 40%，全年營收 2237.16 億元、年減 36.1%，同樣寫下 2010 年合併奇美電子及統寶光電後，13 年來低點。

出貨方面，友達統計，去年第四季面板總出貨面積達 432.2 萬平方米，季增 11.5%、年減 33.6%，累計去年全年面板總出貨面積達 1917 萬平方米、年減 25.4%；群創去年第四季大尺寸合併出貨量約 2770 萬片、季增 6%，中小尺寸合併出貨量則共計 6066 萬片、季減 11.6%，全年大尺寸、中小尺寸出貨量分別為 1 億 2121 萬片、2 億 8043 萬片，年減 18.3%、15.4%。

從出貨觀察，面板雙虎去年第四季大尺寸出貨略有回升，反映雙 11、黑五等購物節仍有電視等小量急單挹注，且電視面板價格也開始出現止跌回穩跡象，不過對面板廠而言，由於整體面板價格仍低於現金成本價，因此營運還是在「每賣一片面板就虧損」的窘境。

據市調機構集邦 (TrendForce) 面板報價顯示，電視面板在去年 10、11 月時出現一波小反彈，第四季整季價格平均反彈 3-10%，不過顯示器、筆電等 IT 面板仍呈現跌價走勢，若進一步觀察去年價格走勢，年底電視面板價格平均較年初下滑 3 成，大尺寸更重則達逾 4 成，IT 面板價格平均也都有 3 成以上衰退。

集邦研究副總范博毓認為，此波面板產業谷底將落在第一季，其中，電視面板因修正最早，價格可望最先反彈，將觀察第二季終端需求庫存調整告一段落，以及品牌廠是否開始因應下半年傳統旺季需求拉貨，接續才可望是筆電、顯示器面板價格回溫，不過後兩者今年首季恐仍呈現跌價趨勢，僅跌幅持續收斂。

由於目前面板廠稼動率普遍不高，范博毓指出，推估面板廠首季稼動率將落在 55-60% 低水位，不過隨著產業鏈庫存持續調整去化，從季對季角度觀察，今年面板廠營運將從谷底逐季回溫，第二、三季動能也將好轉，但受去年高基期影響，今年上半年仍有一定程度衰退。

產業對今年營運持審慎保守態度，群創認為，購物節促銷活動有利整體供應鏈去化庫存，並估產業庫存去化持續至今年首季，客戶對今年產業景氣審慎樂觀，希望首季能築底成功、第二季開始緩步上揚。

友達則說，面板業去年已到非常低的谷底，相信未來只會更好、不會再下修，至於反彈速度與時間，還要觀察近期庫存調整速度。

另一方面，友達也將農曆春節假期後，預計 2 月 8 日舉行實體法說會，屆時也將公布去年第四季、全年財報。