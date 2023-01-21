〈春節何處去〉全台三大櫻花祭接棒登場 路過特色小七別錯過

今年農曆春節連假長達 10 天，因此，除了部份民眾恢復出國過年，在疫情解封後，各地也有望見到出遊人潮爆發，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 指出，隨著賞櫻季將至，推薦可到武陵農場、阿里山和九族櫻花祭，而統一超 (2912-TW) 全台超過 6000 家 7-ELEVEN 門店也成為民眾出遊的便利補給站，7-ELEVEN 在各地設擁有多家 IG 打卡熱點門市，建議路過可別錯過。

據雄獅觀察發現，全台賞櫻詢問度前三名分別為武陵農場、阿里山和九族櫻花祭。

其中，武陵農場是全台賞櫻首選勝地，主要是因種植有 2.1 萬株、超過 10 種不同品種櫻花，2 月上旬起將由武陵特有品種紅粉佳人打頭陣，緊接著台灣原生山櫻花、霧社山櫻等會陸續綻放。

不過，民眾須留意，2 月 7 日起武陵園區將實施交通管制，車輛須持有通行證才可入園。

緊接著阿里山櫻花季將在 3 月初登場，擁有全台唯一高山鐵道櫻花美景，走訪一趟可見 40 多種櫻花，其中阿里山派出所、阿里山賓館和沼平車站櫻木鐵道等地均是賞櫻勝地，而除了賞櫻，還可觀賞全台最美日出和雲海。

九族文化村是日本海外認證的賞櫻名所。(圖：雄獅提供)

九族文化村種植有 5000 多株櫻花樹，是日本海外認證的賞櫻名所，樂園櫻花祭將於 2 月初起跑，並規劃有多項特殊活動，如夜舞祭、太鼓表演和日式浴衣體驗等，同時也打造出充滿日式風味的攤商，販售櫻花祭限定商品。

7-ELEVEN 亞洲 10000 店在台南安平。(圖：統一超提供)

7-ELEVEN 除了全台布點最密，也設有不少特色門市，統一集團在亞洲第 1 萬家 7-ELEVEN 門市開在台南安平，門市外觀採用特殊材質打造如鑽石的耀眼光澤，並將台灣、上海、浙江和菲律賓著名地標融入環景設計。

而統一超東山服務區趕在 2023 農曆春節前盛大開幕，以綠意森林系為設計，設置有 7-ELEVEN、星巴克和爭鮮外，更引進南部服務區首登場的麥當勞，而 7-ELEVEN 則開出 OPEN!x 卡娜赫拉主題店，成為服務區吸引親子客群的一大亮點。

7-ELEVEN 清境農場「OPEN! 小瑞士花園」店。(圖：統一超提供)

7-ELEVEN 清境門市則是在空間設計中，設置有以綿羊造型的 OPEN! 家族成員，並結合清境農場著名的青青草原、羊群、風車等特色景點，以及 K∙Seren(美妝) 及菓子屋的複合業態，販售 OPEN 將區域限定商品，成為 7-ELEVEN 目前海拔最高的複合店型，。

此外，國際旅遊平台 Agoda 也分享，農曆年期間出國的遊客偏好短程旅行，但氣候也是旅客考量之一，例如，觀察到中國、日本遊客喜歡前往泰國，而泰國遊客則偏好到日本旅行。