〈名人帶你出遊去〉黃崇哲反其道而行 台北大縱走享受都市難得靜謐

多數人習慣在農曆春節到郊區走春踏青，但台灣金融研訓院院長黃崇哲卻反其道而行，喜歡在農曆春節大台北地區「唱空城」之際，趁著人煙稀少時漫遊城市，享受難得的靜謐氛圍，而台北大縱走就是他最推薦的春節出遊景點。

每年農曆春節，大批北漂族在返鄉過年團聚之際，也會與家人親友到當地老街、觀光景點踩點觀光品嚐美食，這也讓中南部及東部的觀光景點，每逢假期經常是人潮洶湧。

不過有別於多數人一窩蜂往中南部移動，黃崇哲則是選擇一條不一樣的路線，透過城市漫步享受台北難得的清靜時刻，感受都會區另一種生命力。

黃崇哲每年農曆新年都會返回宜蘭與家人圍爐團聚走走外，但出身宜蘭的他，春節出遊卻不推薦家鄉宜蘭，原因無他，「因為宜蘭平常周休就已經擠滿台北觀光客，農曆春節的人潮就更不用說」。

對於農曆新年要去哪裡散心放鬆，黃崇哲則是大力推薦「台北大縱走」，是由台北市工務局在 2018 年推出、長達 92 公里散落在城市周圍的步道，共分為 7 大段路程，藉由健行漫步山林周邊，感受有別於水泥叢林的都市之美。

黃崇哲說，台北大縱走透過山線，讓民眾以健行方式親近平時生活的盆地最真實的輪廓，是年節期間放鬆、沉澱自己一個很不錯的選擇。

黃崇哲認為，比起日本東京等都會城市，想要親近山林必須舟車勞論、耗費一個小時以上的車程，同樣是首都城市的台北市想要看見山、親近大自然相對方便的多，而春節期間台北市人流、車流相對稀少的時刻，正是感受台北魅力的好時機。